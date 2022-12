Weer nachtmerrie voor Brazilië: Modric loodst Kroaten naar halve finale

Kroatië heeft Brazilië uit het WK gekegeld. De finalist van vier jaar geleden versloeg de topfavoriet na strafschoppen. Uitblinker was andermaal Luka Modric.

De WK-droom van Luka Modric duurt voort. Aan de hand van de 37-jarige aanvoerder schakelde Kroatië in de kwartfinale de grote titelfavoriet Brazilië na strafschoppen uit. Het was de climax van een even zenuwslopend als meeslepend gevecht, dat pas echt ontbrandde in de verlenging (1-1).

Modric mag dus blijven dromen van zijn eerste wereldtitel met Kroatië. Voor Neymar, de ster bij Brazilië, was de nederlaag een grote nachtmerrie. Met zijn doelpunt in de verlenging dacht hij Brazilië naar de halve finale te schieten, maar de stugge Kroaten toonden als wel vaker dit toernooi veerkracht en waren net als tegen Japan het koelbloedigst bij het nemen van de strafschoppen.

Het dappere Kroatië zorgde voor de grootste stunt van het toernooi door Brazilië, de vijfvoudige wereldkampioen, te verslaan. Daarbij mocht het vooral doelman Dominik Livakovic en Modric danken. Op het grootste podium gaf de vedette van Real Madrid andermaal een masterclass in voetbal, gesteund door zijn kompanen op het middenveld, Marcelo Brozovic en Mateo Kovacic.

Want Brazilië tegen Kroatië was ook een gevecht om het middenveld, met Modric als regisseur bij de Kroaten en Neymar als leider bij de Brazilianen. Maar waar Neymar lange tijd goed werd afgeschermd, wist Modric steeds weer vrij te komen. Hij is zonder twijfel het gezicht van de meest succesvolle Kroatische elftal ooit.

Gouden Bal

Twintig jaar nadat de spits Davor Suker Kroatië in 1998 de derde plek op het WK in Frankrijk bezorgde, leidde Modric zijn land vier jaar geleden in Rusland naar de finale, waarin het van Frankrijk verloor. De middenvelder won in dat jaar ook de Gouden Bal, de prijs voor de beste voetballer ter wereld.

Tegen Brazilië liet hij, ondanks zijn leeftijd, nog steeds zien waarom hij tot de besten van zijn generatie wordt gerekend. Telkens weer vond hij tussen de in het geel gehulde Brazilianen de ruimte om het spel van het juiste ritme te voorzien. De eenvoud waarmee hij het voetbal eruit liet zien, contrasteerde met de geforceerde acties van Neymar, in de eerste helft.

Kroatië had vooral voor rust een beter plan dan Brazilië, dat vooral hoopte op de individuele klasse in de voorhoede, met Vinícius Júnior, Richarlison, Raphinha en Neymar als aanvallende middenvelder. Maar het gevreesde kwartet kreeg veel minder ruimte dan in de achtste finale tegen Zuid-Korea, waartegen het zich naar hartenlust kon uitleven.

Het is toch knap hoe Kroatië, een land met 3,9 miljoen inwoners, keer op keer goede voetballers weet voor te brengen en die een hecht team vormen, gestoeld op voetballend vermogen, discipline en veerkracht. Voor de routiniers Modric, Dejan Lovren en Ivan Perisic mag het dan misschien het laatste toernooi zijn, met de twintigjarige verdediger Josko Gvardiol is dit WK al een toekomstig leider opgestaan.

Druk opvoeren

Brazilië voerde de druk na rust op, alsof het voorzichtig de lucht bij Kroatië ontnam, zoals het dat dit toernooi al eerder deed. Ook Servië en Zwitserland hadden het gevoel meer dan een helft goed mee te kunnen met Brazilië, maar bezweken toch door een geniale ingeving of briljante bevlieging.

Bondscoach Tite wist dat zijn ploeg gezegend is met meer individuele kwaliteit dan elke andere ploeg op het WK. Dat is niet gek als je bedenkt dat het voetbalgekke land 214 miljoen inwoners telt en voetbal eerder een religie dan een sport is. Neymar en Lucas Paquetá hadden na rust kunnen scoren, maar stuitte op doelman Livakovic, die een voortreffelijk WK keept.

Luka Modric en Bruno Petkovic. Beeld REUTERS

Neymar bemoeide zich steeds nadrukkelijker met het spel, maar oogde ook gefrustreerd, naarmate de tijd wegtikte, met een nare trap richting Brozovic als bewijs. Alsof hij de druk voelde om Brazilië in zijn derde poging aan de zesde wereldtitel te helpen. Het is alweer twintig jaar geleden dat de voetbalnatie bij uitstek ook daadwerkelijk het beste land ter wereld was.

Maar toen was daar die langverwachte flits van finesse en pure klasse, in de laatste minuut van de eerste helft van de verlening. Eigenlijk was er geen ruimte, maar het lukte Neymar om op de rand van strafschopgebied een dubbele één-twee met Rodrygo en Paquetá aan te gaan en de organisatie van Kroatië uiteen te rijgen. Het was trouwens Neymars 77ste doelpunt voor de nationale ploeg, waarmee hij Pelé evenaarde als topscorer aller tijden van Brazilië.

Zo dacht Neymar de volgende stap te hebben gezet op weg naar zijn missie, maar dat was buiten de veerkracht van de moegestreden Kroaten gerekend. Petkovic scoorde drie minuten voor tijd uit een aanval die Kroatië met het laatste beetje energie eruit had geperst. De invaller schoot via het been van Brazilië-verdediger Marquinhos raak.

Modric benutte in de serie zijn strafschop, terwijl Neymar niet eens aan de beurt kwam omdat Rodrygo en Marquinhos hadden gemist. Vanaf de middencirkel zag hij zijn nachtmerrie werkelijkheid worden, terwijl Modric nog even mag dromen.