Wat na Martínez? Bij de voetbalbond ligt alvast geen plan klaar

Zes jaar is Roberto Martínez (49) bondscoach van de Rode Duivels geweest. Drie jaar ervan was hij ook technisch directeur. Hij verdiende daarmee 2,3 miljoen euro per jaar plus bonussen die konden oplopen tot 1,5 miljoen euro bij een wereldtitel.

De premature exit van de Rode Duivels kan zulke bedragen niet meer verantwoorden. Zijn contract liep deze maand af. Het afscheid van Martínez zal de KBVB met andere woorden geen cent kosten. Dat maakt het er niet gemakkelijker op voor CEO Peter Bossaert. Hoe moet het verder?

Weinig knowhow

Toen Martínez in 2016 werd aangesteld als bondscoach zag het organigram van de bond er helemaal anders uit. Koen De Brabander was CEO. Hij werd geflankeerd door drie sportieve zwaargewichten: Mehdi Bayat (Charleroi) en Bart Verhaeghe (Club Brugge) uit het profvoetbal, Chris Van Puyvelde als technisch directeur.

De Brabander werd echter snel opzijgeschoven. De drietand Verhaeghe-Bayat-Van Puyvelde verliet druppelsgewijs de bond. Bleef over: Bossaert, die na Operatie Zero ervoor zorgde dat de KBVB voortaan witter dan wit zou wassen. Hij had geen sportieve achtergrond en gaf daarom de sleutels van het sportieve compartiment aan Martínez, die naast bondscoach ook technisch directeur werd.

Martínez de bondscoach moest zo verantwoording afleggen aan Martínez de technisch directeur. Een situatie die drie jaar lang geen probleem opleverde, met dank aan de resultaten. Maar toen het EK in 2021 qua voetbal teleurstellend was, was er op de bond niemand die Martínez kon bijsturen.

Bossaert zegt daarover dat hij een comité van experts heeft geraadpleegd die de sportieve evaluatie hebben gemaakt. Over wie die experts exact zijn, wil hij liever niet uitwijden. Zelfs zijn eigen raad van bestuur heeft al die tijd geen zicht gekregen op die evaluatie.

Financiële successen

Onder Martínez boekten de Rode Duivels (tot voor het WK) een kleine 7 miljoen euro winst. Ze waren vier jaar nummer één op de FIFA-ranking. Het nationale oefencentrum in Tubeke is, met de begeleidende hand van technisch directeur Martínez, een pareltje geworden.

De Spanjaard zette een sportieve structuur neer die veel verder ging dan enkel de Rode Duivels. Vertegenwoordigers van het amateur-, vrouwen- en zaalvoetbal zijn lyrisch over zijn werk. Martínez heeft de basis van het Belgische voetbal in zijn geheel, en de werking van de KBVB in het bijzonder, beter gemaakt.

Een goed WK spelen en Martínez een nieuw contract geven, dat was altijd het plan A van Bossaert. Van een plan B was geen sprake, bevestigen verschillende goedgeplaatste bronnen. Daar komt de komende dagen en weken ongetwijfeld verandering in.

Bossaert zal zich moeten verantwoorden voor de manier waarop hij dit dossier heeft beheerd. Voor er een nieuwe bondscoach komt, moet er eerst een technisch directeur worden aangesteld. Jelle Schelstraete, op dit moment de rechterhand van Martínez, werd twee jaar geleden aangesteld in de hoop zijn opvolger te worden. Schelstraete is een harde werker, maar vooral iemand die in de schaduw opereert. In een storm als deze zijn er sterkere figuren nodig om rust in de tent te brengen.

De nieuwe technisch directeur moet de zoektocht naar een nieuwe bondscoach leiden. Zes jaar geleden schreef de voetbalbond een vacature uit op LinkedIn.