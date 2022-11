‘Wankel’ Duitsland hoopt tegen Spanje te breken met recente geschiedenis

Zondagavond staat een topper op het programma: Spanje-Duitsland in groep E. Een clash van stijlen die mogelijk de toekomstige tegenstander van de Rode Duivels zal opleveren. Duitsland moet winnen om de groepsfase te kunnen overleven.

Spanje won woensdag met 7-0 van Costa Rica, Duitsland had met 7-0 kunnen winnen van Japan maar ging in de slotfase nog de boot in (1-2). De Spaanse bondscoach kan dus een pak rustiger en zelfverzekerder naar dit duel toeleven.

Luis Enrique werd na het desastreus afgelopen WK in Rusland aangesteld. In 2019 nam hij een pauze om zijn zieke dochtertje bij te staan. Na haar overlijden keerde hij terug. Als voetballer was hij een woelige aanvallende middenvelder die zowel voor Real Madrid als Barcelona actief was, als bondscoach valt hij op door zijn eigenzinnige selectiepolitiek en tactische keuzes.

Zijn Duitse collega Hansi Flick is sinds halfweg vorig jaar de sportieve baas over de nationale ploeg. Hij zat wel al als assistent naast Joachim Löw toen Duitsland in 2014 in Brazilië wereldkampioen werd. Zowel Enrique als Flick heeft als trainer een Champions League op zijn erelijst staan, bij respectievelijk FC Barcelona en Bayern München.

Flick hekelde woensdag zowel de aanval als de verdediging. Dat deed ook Bild. De Duitse sensatiekrant noemde de vaderlandse defensie wackelig en löchrig (wankel en vol gaten). Dat belooft voor de confrontatie van zondag, want niet alleen scoorde Spanje zeven keer, het had ook nog eens 81,3 procent balbezit. “Er is zeker nog ruimte voor verbetering”, verraste Enrique achteraf op de Spaanse tv-zender TVE.

Gestrekte rechterarmen

Hoewel het klinkt als een affiche die op vele grote toernooien uit het verleden op het programma stond, staan Spanje en Duitsland pas voor de 26ste keer tegenover elkaar. Voor het eerst gebeurde dat op 12 mei 1935. In 1942 speelden nazi-Duitsland en franquistisch Spanje in volle oorlogstijd een vriendschappelijk duel in Berlijn. Ongetwijfeld werden de volksliederen die twaalfde april opgeluisterd met gestrekte rechterarmen.

Tot nog toe hielden deze voetbalgrootmachten elkaar behoorlijk in evenwicht: 9 overwinningen voor Duitsland, 8 voor Spanje, 8 gelijke spelen, 31-30 voor de Duitsers in gemaakte doelpunten. Máár: sinds de nederlaag op het EK 1988 in de Duitse Bondsrepubliek verloor Spanje het onderlinge duel geen enkele keer op officiële toernooien, met als absolute uitschieters de 1-0-zeges in de finale van Euro 2008 en de halve finale op het WK 2010. Dat waren de hoogdagen van het door Barcelona geïnspireerde tikitaka.

Spanje, met de jonge Gavi in een hoofdrol, walst over Costa Rica op de eerste speeldag. Beeld AFP

In de voorlopig laatste ontmoeting, op 17 november 2020 in de groepsfase van de Nations League, maakte Spanje in Sevilla brandhout van Duitsland: 6-0. Heel Duitsland schreeuwde toen om het ontslag van bondscoach Löw. Net als twee jaar eerder, toen Duitsland al na de groepsfase van het WK in Rusland naar huis moest, bleef de Duitse voetbalbond het contract van Löw honoreren. Uiteindelijk nam hij pas na het in 2021 gespeelde Euro 2020 afscheid, na vijftien jaar bondscoach te zijn geweest, een record in Europa. Als Duitsland het zondag tegen Spanje niet minstens even goed doet als Japan tegen Costa Rica mag het opnieuw vroegtijdig naar huis.

De Spanjaarden staan zevende op de wereldranglijst, Duitsland is afgezakt naar de elfde plaats. De opgetelde marktwaarde van de Spaanse selectie bedraagt volgens transfermarkt.com 877 miljoen euro, met als uitschieters de Barcelona-ploegmaats Pedri (100 miljoen) en Gavi (90). Vreemd genoeg zijn de 26 Duitsers meer waard: 885,5 miljoen. De negentienjarige Jamal Musiala steekt er met zijn marktwaarde van 100 miljoen bovenuit. Hij is een van de zeven Bayern-spelers in de selectie. Eén exemplaar minder dan Barcelona ondanks de vormdip van de voorbije jaren mocht afvaardigen naar La Roja.

Spanje - Duitsland, zondag om 20 uur op Eén