Volgende WK-sensatie: Japanners pijnigen logge Duitsers met flitsende aanvallen

Kleine en iets minder kleine Japanners met kleurspoelingen in het haar dansten en sprongen tussen grote, statische Duitsers als Rüdiger, Neuer, Süle en Havertz. Het ongeloof lag op elk gezicht bestorven, de mimiek verschilde volledig. De Duitsers waren ontgoocheld, de Japanners wisten niet waar ze heen moesten met hun blijdschap na de 2-1-winst zoals de Saudi’s dat een dag eerder niet konden na hun 2-1-zege tegen Argentinië.

De sensaties leken op elkaar. Beide landen haalden een 1-0-achterstand na rust op. Al viellen de doelpunten van Japan nog wat later in de wedstrijd.

Het waren gloedvolle, flitsende aanvallen die de logge, soms wat arrogant ogende Duitse verdedigers te machtig bleken. Doan en Asano waren de slachters. Vooral het laatste doelpunt in de 83ste minuut was fraai. Een diepe bal van Itakura werd door de sprintende Asano knap vanuit de lucht aangenomen en vlak voor de achterlijn en de Duitse doelman Neuer in het dak van het doel geschoten. Neuer was de enige Duitse defensieve pion die verder niets te verwijten viel, die nog een keer wonderbaarlijk redde toen het Japanse offensief vorm kreeg.

Wankel

Japan deed het ‘op zijn Duits’, al gaat dat cliché van de Duitsers die in de slotfase winnen nog zelden op. Net als dat van de onbreekbare teamgeest. Duitsland wankelt sinds het gewonnen WK 2014 op grote toernooien als een dronkenman. Talent genoeg, maar het is te eenzijdig. Duitsland heeft geen centrumspits bijvoorbeeld, geen goede rechtsback en het middenveld is te veel van hetzelfde.

Voor rust was Duitsland nog wel dominant door het spel snel te verplaatsen zodat de iets te enthousiast op de bal jagende Japanners overal te laat kwamen. De negentienjarige beweeglijke middenvelder Musiala stal met name de show. Een domme overtreding van de Japanse doelman Gonda op de Duitse linksback Raum leidde tot een strafschop, die Gündogan koeltjes benutte.

Ook na rust had Duitsland nog grote kansen, maar na een uur ging Japan zich steeds nadrukkelijker aanvallend manifesteren. Het vond de zwakke plek in de laatste lijn: gelegenheidsrechtsback Süle, die bij de 1-1 makkelijk voorbij werd gelopen en bij 1-2 het buitenspel ophief.

Harde woorden

Na afloop klonken er harde woorden. Gündogan: “Die 1-2, dat kan niet op een WK. Verder speelden we steeds meer de lange bal, en voorin wilden spelers de bal niet hebben.”

Neuer: “We hebben zelf de tegenstander sterker gemaakt. Zij kregen geloof, wij dachten: we brengen het wel over de streep. Een enorme teleurstelling, we zijn gefrustreerd.”

Extra pijnlijk is dat de spelers die aan de basis stonden van de nederlaag (Itakura, Doan en Asano) alle drie bij niet al te grote Bundesliga-clubs spelen. Het maakte de nederlaag voor Duitsland, volgepakt met spelers van topclubs, extra wrang.