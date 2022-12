Vedette Griezmann trekt in Qatar zijn werkmansplunje aan

“Antoine Griezmann was meer de stofzuiger voor de defensie dan die fijnbesnaarde voetballer die we allemaal kennen”, zei analist Marc Degryse na de 2-0-zege van Frankrijk tegen Marokko. Het is opvallend hoe de Atlético Madrid-aanvaller zich tijdens dit toernooi wegcijfert voor zijn ploeg. Griezmann heeft in Qatar zijn werkmansplunje aangetrokken.

Voor het WK ging het in Frankrijk veel over de blessures van N’Golo Kanté, Paul Pogba en Karim Benzema. Hun afwezigheid temperde het optimisme. Didier Deschamps ruilde zijn 3-4-1-2-systeem (in het leven geroepen om Mbappé en Benzema de volledige vrijheid te geven) in voor een 4-2-3-1, de succesformule van het gewonnen WK vier jaar geleden in Rusland.

Ook belangrijk: de Franse bondscoach doorzag dat Griezmann op zijn 31ste geen bezwaren had tegen een rol in de schaduw. Het hogere doel primeerde. Vooral in de match tegen Marokko viel Griezmanns defensieve arbeid op. Keer op keer was hij het die in de eigen zestien de bal wist te onderscheppen. Op het WK veroverde hij al 32 keer de bal, op Aurélien Tchouaméni (35) na is dat het meest van alle Franse spelers.

De dj’s van Les Bleus

Om zich bij te scholen ging hij aan de slag met Youssouf Fofana, een 23-jarige pure defensieve middenvelder van Monaco. Fofana leerde hem alles wat hij wist over defensief positie kiezen. “Het voelt bevrijdend aan”, zegt Griezmann zelf. “Ik sta in verdedigend opzicht voortdurend aan, waarmee ik de schakel ben tussen defensie en aanval.”

Fofana en Griezmann ontpopten zich inmiddels als de dj’s van Les Bleus. Jong en oud verenigd. Een brug slaan tussen de generaties is altijd een specialiteit van Griezmann geweest. Op het WK 2014 poetste hij als posterboy van de nieuwe lichting het blazoen op na een desastreus verlopen toernooi vier jaar eerder. In 2018 pakte hij als een van de uitblinkers WK-goud. Vandaag is hij de lijm van de equipe: grappenmaker, allemansvriend en eeuwige optimist.

De Fransman Youssouf Fofana wint het kopduel met Selim Amallah in de halve finale. Beeld Photo News

Griezmann kende in clubverband enkele moeilijke jaren. Bij FC Barcelona wilde het niet lukken en ook de start van dit seizoen bij Atlético Madrid verliep moeizaam. Dat hij lange tijd door contractuele eigenaardigheden pas na de zestigste minuut mocht invallen, hielp uiteraard niet. Maar in de nationale ploeg heeft hij altijd gepresteerd.

Op 13 juni 2017 werkte Frankrijk voor het laatst een wedstrijd af zonder Griezmann. Sindsdien speelde het 73 wedstrijden op rij mét hem. Sinds zijn debuut in maart 2014 miste hij slechts 4 van de 120 interlands die Frankrijk afwerkte.

Creatiever dan Messi

Scoren deed hij nog niet, maar voorts gaat de veelzijdigheid die Griezmann etaleert niet ten koste van zijn aanvallende bijdrages, zo bewijzen de statistieken. De ruime meerderheid van zijn balcontacten vindt nog steeds plaats op de helft van de tegenstander. En hij is op dit WK de speler die de meeste kansen voor ploeggenoten creëerde: 21 (3 meer dan Lionel Messi).

Net als Messi, Harry Kane en Bruno Fernandes gaf Griezmann in Qatar drie assists. Voor Les Bleus fungeerde hij nu 28 keer als aangever. Daarmee is hij Zinédine Zidane en Thierry Henry (beiden 26) voorbij en mag hij zich de assistkoning van Frankrijk noemen. Een record dat het nationale troetelkind zondag, in zijn tweede WK-finale, kan aanscherpen.