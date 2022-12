Tite, de man die de Brazilianen ook efficiënt liet spelen

Adenor Leonardo Bacchi, kortweg Tite (61), heeft naar eigen zeggen lang nachtmerries gehad van de kwartfinale in Rusland vier jaar geleden. Brazilië-België: 1-2. Dat Tite die uitschakeling als Braziliaans bondscoach heeft overleefd, zegt veel over zijn status binnen de ploeg. Hij is geliefd bij de spelers, die ijverden om hem aan boord te houden.

Tite staat bekend als een peoplemanager. Begeesterend tijdens speeches. Ook op dit WK heeft hij zijn hele team mee in het verhaal. Alle 26 spelers maakten intussen minuten. Jawel, zelfs derde keeper Weverton.

Voor zijn speeches laat Tite zich inspireren uit alle hoeken. Toen hij in 2016 pas was aangesteld bij de Seleçao liet hij zijn team een video zien van LeBron James. De NBA-ster speelde ploegmaat Kyrie Irving aan. Die schoot en miste. James nam de rebound en wat deed hij? Niet zelf het shot nemen, maar opnieuw de bal aan Irving geven, die de bal nu wél binnen knalde. “Dát is wat wij nodig hebben”, maakte Tite zijn ploeg duidelijk. Onder hem werd Brazilië minder afhankelijk van vedettes als Neymar.

Opkijken naar Ancelotti

Qua trainerschap was Luiz Felipe Scolari zijn leermeester – de twee speelden in een ver verleden nog samen bij Caxias. Maar zijn grote voorbeeld is Carlo Ancelotti. In 2014 liep Tite stage bij Real Madrid. “Ancelotti heeft van mij een betere coach gemaakt. Zijn filosofie, zijn tactiek, de manier waarop hij met sterren omgaat: het was een verrijking.”

Tite is geen aanhanger van het jogo bonito; efficiëntie staat boven sprankelend voetbal. Maar een beetje show, af en toe een tierlantijntje, dat kan hij wel appreciëren. Waarom ook niet? Brazilië is en blijft samba. Kijk maar naar hoe hij na de 3-0 tegen Zuid-Korea samen met Richarlison de ‘duivendans’ op de wereld losliet.

De kritiek laat hem koud. “Zulke dansjes zijn de taal van de jeugd. Sommigen vinden het respectloos om zo te vieren, ik zie het als een blijk van vreugde.” De Braziliaanse spelers vonden de moves van hun bondscoach in elk geval geweldig.

Een grote naam is Tite niet in Europa. In Zuid-Amerika daarentegen boekte hij met de Braziliaanse topclub Corinthians het ene succes na het andere: twee keer landskampioen, Copa Libertadores, WK voor clubs na een gewonnen finale tegen Chelsea.

Toen bondscoach Scolari in 2014 aftrad na de 1-7-vernedering tegen Duitsland leek Tite de gedoodverfde opvolger. Maar hij werd gepasseerd. “Ik was gefrustreerd, boos en vooral verdrietig.” Tite kwam in 2016 uiteindelijk toch aan het roer van Brazilië. Zijn honger naar erkenning is niet te stillen. Schenkt hij Brazilië na de Copa América ook de wereldbeker? Het zou de ultieme bekroning zijn.

Kroatië - Brazilië om 16 uur op Eén