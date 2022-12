Ramos, de onbekende tovenaar die Ronaldo op de bank houdt

Prince? The Rolling Stones? Ronaldinho? Welke posters hingen als kind boven uw bed? Gonçalo Ramos (21) weet het nog goed: Robert Lewandowski, Zlatan Ibrahimovic en Cristiano Ronaldo. Met grote ogen keek hij naar de beste spitsen ter wereld.

Een nieuwe Portugese posterboy profileerde zich tegen Zwitserland met een hattrick. Maar alle fotografen richten hun lens richting de bank, naar Cristiano Ronaldo, die moest toekijken. De rollen omgekeerd.

Het parcours van Ramos is er geen met omwegen langs tropische eilanden of groezelige sloppenwijken. Hij komt uit een rasechte voetbalfamilie. Vader Manuel was Portugees jeugdinternational en speelde lange tijd in de Portugese eerste klasse. Het opende iets makkelijker deuren bij de befaamde jeugdacademie van Benfica op zijn twaalfde.

In de academie werkte Ramos geduldig aan zijn weg naar boven. “Hij had alle kwaliteiten, maar liep achter qua fysieke ontwikkeling”, herinnert ex-ploegmaat António Ribeiro zich. Al overbrugde Ramos snel die achterstand. “Hij was dan wel kleiner, vanaf zijn zestiende merkte je dat niet meer. Hij speelde als centrale middenvelder en scoorde 25 à 30 goals per seizoen. Op instinct. We hebben hem per toeval eens in de spits gezet omdat onze vaste aanvaller geblesseerd was en hij is daar nooit meer verdwenen.”

Ramos maakte indruk als lid van de kampioenenploeg van Benfica bij de U15 en U17, maar vooral als topschutter van het EK U19 drie jaar geleden, waar Portugal de finale van Spanje verloor.

Derde keus

Na twee jaar bij de B-ploeg van Benfica kreeg hij zijn kans op het hoogste niveau. Een invalbeurtje in minuut 85. Niets speciaal, zou je denken, al scoorde Ramos in die paar minuten wel twee keer. Zijn toenmalige coach geloofde niet in hem. In de concurrentiestrijd met Darwin Núñez (nu Liverpool) en Roman Jaremtsjoek (nu Club Brugge) moest hij meestal de duimen leggen. Het scheelde niet veel of Ramos speelde nu niet meer in het shirt van Benfica. Pas toen Roger Schmidt de touwtjes in handen nam, kwam de Portugees er vol tot zijn recht.

De teller staat op 14 goals in 21 wedstrijden dit seizoen, in de nationale liga en de Champions League. Doelpunten die hij telkens viert met handpistooltjes aan de hoekschopvlag.

‘O Feiticeiro’ (de Tovenaar) is zijn bijnaam, vanwege zijn veelzijdigheid op het veld en zijn gave om op magische wijze elke rebound naar zich toe te trekken in de zestienmeter. “Hij is een echte doelpuntenmaker met een ongelooflijke intuïtie”, zegt zijn ploegmakker Alejandro Grimaldo in Marca. “Daarbovenop is hij een vechter. Je zult hem nooit zien opgeven.”

Buiten de Portugese landsgrenzen waren alleen de kenners op de hoogte van zijn bestaan. Tot hij plots Ronaldo uit de ploeg verdrong tegen Zwitserland en prompt een hattrick scoorde. Zonder de blessures van Diogo Jota en Pedro Neto en het internationale pensioen van Rafa Silva vlak voor het toernooi was Ramos er niet eens bij geweest in Qatar. Zijn interlanddebuut kwam een week voor het WK tegen Nigeria. Met een goal.

