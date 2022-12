Messi rekent op de 0,1 procent van Argentinië: ‘Iedereen werkt voor onze droom’

Vlak voordat Lionel Messi zaterdag het veld opliep voor de achtste finale tegen Australië voelde hij in de catacomben een hand op zijn onderarm. Messi keek verbaasd op. Wie kon dat zijn? Een klein meisje, die aan de hand van de Argentijnse doelman Emiliano Martínez mee het veld op mocht lopen, stak twee duimen op. “Succes, Messi!” Het beeld werd gevangen in twee foto’s die lieten zien hoe groot Messi is, ook voor jonge kinderen.

Argentinië is voor een groot deel afhankelijk van de sterspeler. Keeper Martínez verpakte het in cijfers: “Leo is 99,9 procent van dit team. Wij zijn het percentage dat hem helpt als het hem niet lukt.”

Wie zijn dan de cruciale spelers van die overige 0,1 procent? Aanvaller Julián Álvarez bijvoorbeeld, die als kind het liefst een foto van hemzelf met zijn grote idool Messi wilde. Dat lukte een kleine tien jaar geleden. Inmiddels spelen ze samen. Messi als de grote man, Álvarez (22) als zijn sidekick.

De jonge Álvarez speelt bij Manchester City, waar hij concurrentie heeft van onder anderen Erling Haaland. Vanwege een blessure van de Noor kreeg Álvarez een kans. Sindsdien is hij een vaste waarde in Manchester.

Dit WK zat hij de eerste twee duels van Argentinië op de bank, maar inmiddels is hij Lautaro Martínez voorbij in de pikorde. Sinds Álvarez dit WK in de spits speelt, krijgt Messi meer ruimte. Bovendien voert hij uit wat bondscoach Lionel Scaloni wil: druk zetten op goede momenten. Tegen Australië joeg hij in de 57ste minuut keeper Mathew Ryan op, die de bal daarop van zijn voeten liet springen. Álvarez schoof hem vervolgens in een leeg doel: 2-0.

Hard verdedigen

Verdedigend is vooral Nicolás Otamendi, de aanvoerder van de Portugese topclub Benfica, belangrijk. Het is niet altijd verfijnd voetenwerk wat de Argentijnen in Qatar laten zien. Af en toe wordt er ook hard verdedigd. Ook het spel van Otamendi staat volledig in dienst van zijn aanvoerder, vertelde de 34-jarige verdediger zelf na de achtste finale. “Leo maakt een geweldig toernooi door. We zijn allemaal blij voor hem.”

Niet dat de verdediging ondoordringbaar is. Australië kreeg na de aansluitingstreffer (2-1) in de slotfase nog twee grote kansen maar die leverden geen doelpunt op, door goed ingrijpen van Martínez en invaller Lisandro Martínez. De Man United-speler verhinderde zaterdag op het laatste moment dat de Australiër Aziz Behich na een fraaie solo scoorde.

De vermoeidheid sloeg toe bij sommige Argentijnen, zei Otamendi. “Er zijn momenten dat je moet lijden op dit WK. Maar dat doen we. Iedereen werkt voor onze droom en voor die van alle Argentijnen.”

Als ergens sprake is van de twaalfde man, zoals het publiek bij voetbalwedstrijden wel wordt genoemd, dan is het bij Argentinië op dit WK. Spits Álvarez zegt dat zijn ploeg zich thuisvoelt, dit toernooi. “Bij alle wedstrijden van ons was de meerderheid van het publiek Argentijns. Je voelt de adem van de supporters, je hoort hoe ze zingen, negentig minuten lang.”

Louis van Gaal riep niet voor niets Nederlanders op naar Qatar te komen. De KNVB gaat vrijdag uit van zo’n duizend Oranje-fans in het stadion, bij de kwartfinalewedstrijd. Die moeten wel erg veel geluid maken om de naar verluidt 50.000 Argentijnen te overstemmen.