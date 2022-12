Medaille of niet, de waarde van de Atlasleeuwen stijgt fors

Revelatie Marokko verlaat het WK zonder medaille, in de troostfinale bleken de Kroaten net iets sterker. Mogelijk versieren verschillende spelers wel een lucratieve transfer.

Het winnaarshart van Marokko bloedde toch een beetje na de verloren strijd om de derde plaats met Kroatië (2-1). Woedend haalde rechtsback Achraf Hakimi zaterdag na afloop verhaal bij FIFA-voorzitter Gianni Infantino, andere spelers belaagden de Qatarese scheidsrechter van dienst, Abdulrahman Al-Jassim.

Voor de razernij, die overigens snel wegebde, was iets te zeggen. Twee strafschoppen had Marokko kunnen, misschien wel moeten krijgen in de halve finale tegen Frankrijk (2-0 verlies). Slechts twee dagen kon er hersteld worden van de slijtageslag met de Fransen, wat zich deed voelen bij veel spelers.

Tweemaal verliezen als slotstuk van een toptoernooi deed ook Sofyan Amrabat pijn. “Natuurlijk is het heel speciaal wat je gedaan hebt”, zei hij tegen de NOS. “Je hoopt toch op iets meer, ook omdat je gelijkwaardig was aan zowel Frankrijk als Kroatië. Maar ik geloof dat alles geschreven staat en het zo moest zijn zoals het is.”

Vraagprijs verdubbeld

Hakimi (24) en Amrabat (26) worden de nieuwe leiders van de Leeuwen van de Atlas. Hakimi was de beste rechtsback op dit WK en speelt al in de top, bij Paris Saint-Germain. Amrabat werd door velen gezien als de beste controlerende middenvelder en droeg al even de aanvoerdersband.

Amrabat heeft nog een contract tot medio 2024 bij Fiorentina en wil een grote transfer maken naar Engeland of Spanje, al heeft Fiorentina de vraagprijs flink opgeschroefd: het aankoopbedrag van 20 miljoen euro is verdubbeld. Fiorentina zou het contract van de middenvelder, die dit WK de meeste balveroveringen had, overigens het liefst opwaarderen en verlengen. Amrabat heeft het ook naar zijn zin in Florence, maar is ambitieus. “Laat je het op dit podium zien, dan weet je dat de grote clubs gaan komen”, voorspelde zijn oudere broer Nordin eerder al.

Onbetwist hoogtepunt was zijn sprint en daaropvolgende tackle waarmee hij in de halve finale Kylian Mbappé de bal ontnam. Frankrijk offerde Olivier Giroud, topscorer aller tijden van de Franse ploeg, op om Amrabat in de weg te lopen.

Amrabat liep toen al een week op zijn tandvlees, maar dat bleek van het taaiste soort. Ook in de troostfinale speelde hij weer de hele wedstrijd, want bondscoach Walid Regragui kan niet zonder hem in het hart van zijn elftal.

Rechtsback Achraf Hakimi is razend op de Qatarese scheidsrechter. Beeld ANP / EPA

Loopwonder en dribbelaar Azzedine Ounahi (22) begon wel op de bank, maar viel nog in. Ook hij mag zich verheugen op veel belangstelling, vooral vanuit Spanje na zijn uitstekende wedstrijd tegen dat land. Ounahi speelde in de zomer van 2021 nog op het derde niveau in Frankrijk. Zijn contract loopt tot 2026 bij Angers, een bescheiden Franse club.

Ajax zou Ounahi alsmede de pas achttienjarige Bilal El Khannouss van KRC Genk nadrukkelijk volgen. El Khannouss mocht verrassend in de basis starten tegen Kroatië en demonstreerde zijn techniek, inzicht en flair. In alles oogt de middenvelder als een nieuwe Hakim Ziyech.

Vorstelijk contract

De ‘oude’ Ziyech is er ook nog. Hij wordt in maart dertig jaar, maar oogt fitter dan ooit. Hij was aanvoerder in de troostfinale en toonde zich wederom van alle markten thuis. Vooral AC Milan wordt vaak aan hem gelinkt. Maar zijn contract bij Chelsea, waar hij voornamelijk op de bank zit, is vorstelijk en loopt tot 2025. Ziyech wil niet verhuurd worden.

De middenvelders Selim Amallah (aflopend contract bij Standard Luik) en Abdelhamid Sabiri (Sampdoria) hopen op promotie, ook spits Youssef En-Nesyri en doelman Yassine Bounou speelden zichzelf in de kijker op een gunstig moment, want hun club Sevilla wil de selectie renoveren.

De voor de geblesseerde Noussair Mazraoui (stevig in het zadel bij Bayern München) spelende linksback Yahia Attiat-Allah wil een nieuwe poging wagen in Europa nadat een avontuur bij het Griekse Volos op niets uitliep. De speler van het Marokkaanse Wydad tekende met een rush en uitstekende voorzet voor de allerlaatste geslaagde actie van Marokko op dit WK. Doordat En-Nesyri over kopte, sleepte Marokko er geen verlenging uit tegen Kroatië.

Modric alomtegenwoordig

Kroatië was voor rust tweemaal op voorsprong gekomen via een prachtig ingestudeerde vrije trap, afgerond door Josko Gvardiol, en een fijne trap in de verre hoek van Mislav Orsic. Tussendoor had centrumverdediger Achraf Darri Marokko op 1-1 gezet na een vrije trap van Ziyech.

Kroatië had een dag meer rust en oogde frisser en scherper, in de breedte ook sterker. Orsic, Majer en Sutalo haakten moeiteloos aan bij sterkhouders Kovacic, Gvardiol, Perisic en Modric.

Die laatste bepaalde het ritme en was weer overal. Met al zilver, vier jaar geleden, op zak leek dit een mooi podium om af te zwaaien voor de 37-jarige middenvelder. Maar Luka Modric gaat gewoon door, in ieder geval tot de Nations League komende zomer. “We hebben Kroatië op de afgelopen WK’s op de kaart gezet. We keren als winnaars huiswaarts”, sprak hij na afloop gelukzalig.

Uiteindelijk borrelde dat gevoel ook op bij Marokko, dat graag als gidsland dient voor heel Afrika. “Ik ben ervan overtuigd dat er in vijftien, twintig jaar een Afrikaans land zal zijn dat wereldkampioen wordt, omdat we hebben geleerd”, sprak bondscoach Regragui. “We moeten over een drempel heen, ernaartoe werken met veel arbeid en verlangen. Dit DNA zit niet alleen in Marokko, maar in het hele continent.”