Lezersoproep. Wat vindt u van de beslissing om niet meer te spelen met regenboogband in Qatar?

Nu blijkt dat de FIFA een gele kaart zou geven aan aanvoerders die een regenboogband dragen op het WK in Qatar, zeggen de landen die dat van plan waren de band niet meer te zullen dragen.

Ook de Rode Duivels zullen niet meer deelnemen aan de actie, die als doel had een statement te maken over het schenden van de mensenrechten en de discriminatie van de LGBTQ+-gemeenschap in gastland Qatar.

Is dit een goede beslissing van de nationale voetbalbonden? Of vindt u dat ze anders hadden kunnen of moeten reageren? Deel uw mening met ons in het formulier hieronder.