In Gent leeft het WK minder dan andere jaren: ‘Ik voelde mij daarnet bekeken in de supermarkt met mijn outfit’

De winterse temperaturen, de kritiek op gastland Qatar en de lagere verwachtingen voor onze eigen Rode Duivels: de toeschouwers aan dit Gentse groot scherm in ZwartWit zien genoeg redenen waarom het WK minder leeft dan andere jaren. ‘Ik voelde mij daarnet bekeken in de supermarkt met mijn outfit.’

“Het antwoord op die vraag lijkt mij makkelijk.” Wanneer we de Gentse studenten de vraag voor de voeten werpen of het WK minder leeft dan andere tornooien kijkt Niels Segaert ons aan alsof we willen weten wat een plus een is. “Natuurlijk is dat zo. Nergens zie je reclame voor de Rode Duivels bijvoorbeeld.”

De drie studenten die zich een uurtje voor de match installeren achter een meter bier zien verschillende redenen voor die mindere beleving. Met stip op één voor hen: de mindere prestaties en verwachtingen voor onze eigenste Rode Duivels.

Segaert en zijn vrienden hebben zelfs even moeten zoeken naar een plek waar ze de wedstrijd van België tegen Canada op groot scherm konden volgen. Uiteindelijk kwamen ze hier terecht, in het Gentse ZwartWit. Op het Wintercircus na, waar de VRT neerstrijkt voor haar WK-verslaggeving, is deze locatie wellicht de grootste voor Gentenaars die de match in grote groep willen kijken.

Beeld Eric de Mildt

Ook tijdens het EK vorige zomer was dat zo. Gek genoeg zijn er dit jaar wellicht meer toeschouwers dan vorig jaar. Al zijn daar een paar goede redenen voor, zoals de coronamaatregelen die toen nog maakten dat iedereen in bubbels moest zitten. In ZwartWit zitten uiteindelijk zo’n zes- tot zevenhonderd mensen. “We hebben op voorhand vijfhonderd tickets verkocht”, zegt zaakvoerder Jean-Michel Teerlinck. “We hadden gemikt op vierhonderd mensen.”

Kortom, geen nood aan het annuleren van de festiviteiten hier, zoals op verschillende andere plaatsen wel gebeurde. In de Kempen moest tafeltennisclub TTK Turnhout zijn Bar Qatar begin deze maand afblazen omdat er te weinig van de 3.500 voorziene tickets verkocht raakten. Zelfs het officiële WK-fandorp van de Belgische voetbalbond in Vilvoorde ging om diezelfde redenen niet open.

Ook voor het Gentse ZwartWit was het spannend. “Van die vijfhonderd tickets hebben we er vandaag nog tweehonderdvijftig verkocht”, zegt Teerlinck. “Maandag zaten we aan 160 denk ik.” Hij geeft toe dat hij op dat moment even in de haren krabde. Maar annuleren, neen, daarvoor rekende de uitbater te veel op de vaste schare aan vaste klanten en AA Gent-fans die uiteindelijk wel zouden afzakken. “Ik snap wel dat iemand die louter een event organiseert op zo’n moment de stekker eruit moet trekken omdat die anders nooit uit de kosten zou raken. Daar hebben wij het geluk dat we vertrekken van een al bestaand concept. De enige investeringen die wij hebben moeten doen, waren het grote scherm en daktent buiten.”

Verkleed naar winkel

Het is vooral de beleving die minder is. Ondanks de bubbels waar mensen vorige zomer in moesten zitten om naar de match te kijken, noemt Teerlinck dat EK wel “een echt bevrijdingsfeest”. Dat gevoel ontbreekt nu in aanloop naar de match. Aan de organisatoren zal het niet liggen: supporters die binnenkomen krijgen een shotje likeur. Verder is ook jenever, glühwein en vuurkorven. Kortom, de sfeer van een kerstmarkt. Dat is aangenaam en gezellig, maar geen WK-sfeer.

“Neen, dat gaat niet in de winter”, zegt Bo De Meyer. “We hebben het er ook al over gehad. Het WK: dat is in een marcelleke met een pintje naar de match kijken. Dat is het zweet onder je oksels voelen van de warmte. Ook hebben we geen tijd gehad om hiernaar op te bouwen.”

Toch doen De Meyer en zijn vrienden - ze doopten zichzelf ‘de bende van ellende’ - hun uiterste best om de massa een klein uur voor de match aan te vuren door vrijwel continu te toeteren. De meeste mensen kijken eens glimlachend om wanneer ze weer een salvo afsteken, maar kijken voor de rest vooral de kat uit de boom.

Beeld Eric de Mildt

Zo is het opvallend moeilijk om voor de match supporters met duivelse attributen te spotten. Dimitri Lanssens is met zijn tricolore hanenkam en Belgische vlag als cape zowat de enige die zich verkleedde. “Het was zelfs een beetje awkward om naar hier te fietsen”, zegt hij. “Andere jaren merkte ik veel meer sfeer in Gent. Nu voelde ik mij een beetje bekeken toen ik daarnet in de supermarkt rondliep in mijn outfit.”

Hoe komt dat toch, die mindere beleving? “Het is een combinatie van verschillende zaken. Naast de winter komt dat natuurlijk ook het gastland Qatar waar nu veel negatieve berichten over verschijnen.” Hij snapt het, maar vindt dat de kritiek te laat komt. “Acht jaar geleden, toen Qatar het WK toegewezen kreeg, hadden we daarover van onze tak moeten maken. Nu is het te laat. Als je nu iets wilt doen, dan moet je ervoor zorgen dat het volgende WK niet naar Saudi-Arabië gaat. Maar laat ons nu in Qatar focussen op het voetbal zelf.”

Dat is ook exact wat de supporters hier doen. Het heeft tot aan de eerste penaltyredder van Thibault Courtois geduurd voor de massa écht in beroering raakt, maar tegen de tijd dat Michy Batshuayi scoort gaat het dak er gewoon af. Net zoals na elke andere Duivelse goal.