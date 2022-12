‘In een andere sport zouden de Rode Duivels kansloos zijn. Maar in voetbal kan alles’

De Rode Duivels staan voor de ‘match van de waarheid’ op het WK in Qatar. Na het verlies tegen Marokko moet België winnen van Kroatië. Sportjournalist Hans Vandeweghe schat de kansen van de Rode Duivels in.

Goeiemorgen Hans, hoe groot acht jij de kans dat België doorstoot naar de volgende ronde?

“Zo’n 30 procent. Omwille van het feit dat ze het momentum kwijt zijn. Omwille van het feit dat Kroatië beter speelt dan België, en een beter team heeft dan wij.

“In een andere sport, waar toeval niet zo’n grote rol speelt, zouden ze kansloos zijn. Maar in voetbal kan natuurlijk alles, en daarom heeft België nog een kans. Wat in het voordeel van de Belgen kan spelen, is dat de Kroaten in principe genoeg hebben aan een gelijkspel, en dus misschien op twee gedachten zullen hinken: enerzijds de nul houden, anderzijds aanvallen om te winnen. Daar zouden de Belgen gebruik van kunnen maken.”

“Als ze een goal tegen krijgen, is het volgens mij gedaan. Ze hebben niet meer die weerbaarheid om dan terug te knokken, zoals vier jaar geleden tegen Japan. Dat is ons grote probleem: een gebrek aan intensiteit, aan goesting om er iets van te maken. Er zit geen echte aanjager meer in die ploeg. Door die eerste wedstrijd tegen Canada zijn ze beginnen twijfelen aan zichzelf. Ze hebben dan wel gewonnen, maar ze hadden eigenlijk moeten verliezen, en dat weten ze zelf ook. Op dit WK is het hard lopen, vechten en pas dan kan je beginnen voetballen.”

In welke scenario’s halen de Rode Duivels de achtste finales, en wanneer zijn ze uitgeschakeld?

“In feite is het simpel: ze moeten winnen. Dan zijn ze altijd geplaatst. In theorie kan een gelijkspel ook voldoende zijn, als Canada met vier of meer goals verschil wint van Marokko. Maar dat gaat niet gebeuren.”

Je zei dat Kroatië een beter team heeft, maar is dat ook geen ploeg over zijn hoogtepunt? Er spelen ook veel dertigers, zoals bij de Rode Duivels?

“Ze hebben inderdaad een aantal dertigers in de ploeg, zoals Luka Modric en Ivan Perisic. Maar als je op een aantal cruciale posities spelers kan wisselen, jongeren kan brengen, dan kan dat een nieuw elan geven. En dat heeft Kroatië wel gedaan. Ivan Rakitic is vervangen, en met Brozovic, Kovacic en de oudere Modric hebben ze een opgekalefaterd middenveld.

“Ze hebben niet op cruciale posities spelers die niet meer het niveau halen van vroeger. Dat is bij België in de verdediging collectief het geval. Onze verdedigers kunnen nog wel verdedigen zoals vroeger, maar ze kunnen niet meer aanvallen zoals vroeger. Daar komt bij dat ons middenveld uiteenvalt in twee gedachten: aan de ene kant verdedigend, en dan heb je één iemand, namelijk Kevin De Bruyne, die aanvallend denkt, en naar voren wil spelen.”

Denk je dat Martínez blijft vasthouden aan zijn typeploeg, of komen er voor deze ‘match van de waarheid’ toch wat nieuwe spelers aan de aftrap?

“Dat weet je nooit met Martínez. Ik denk niet dat hij met Leandro Trossard zal beginnen, zeker niet met de wedstrijd die Trossard heeft afgeleverd bij zijn invalbeurt tegen Marokko.

“Romelu Lukaku voorin misschien? Dat beslist de medische staf. Meer dan een uur zal hij sowieso niet spelen. Als het medisch kan, zullen ze hem zetten. Al was het maar om de Kroatische verdedigers naar achter te drukken. Maar het zal niet de Lukaku zijn die we kennen. Hij heeft twee maanden niet gespeeld. Op dit moment is Michy Batshuayi sneller dan Lukaku. Lukaku zal vooral ballen moeten bijhouden, kaatsen.”

Blijven Jan Vertonghen, Kevin De Bruyne en Eden Hazard, die met elkaar in de clinch zouden zijn gegaan, allemaal staan?

“Ik denk van wel. Tenzij dan misschien Vertonghen. Dat is nog een schim van wie hij was bij Tottenham, dat beseft hij zelf ook. Dit is natuurlijk giswerk, dat moet je er duidelijk bij zeggen. Want dit is een ploeg die in paniek is, en een trainer die in paniek is.”

De druk op de ploeg nam de afgelopen dagen nog toe, met de verhalen over de spanningen. Verlamt dat de Rode Duivels, of kan het net een extra motivatie zijn?

“De enige manier waarop dat werkt is als demotivatie: ‘Let’s get it over with. Nog één match en dan kunnen we naar huis’. Op een bepaald moment zeggen die spelers: als het niet meer lukt met de nationale ploeg, laat ons dan maar zo rap mogelijk naar huis gaan. Ze gaan wel hun best doen, maar de weerbaarheid bij een tegenslag - zoals wanneer het lang 0-0 blijft, of als er een tegengoal komt - die hebben ze niet meer.”

In het geval dat de Belgen worden uitgeschakeld, denk je dat veel oudere spelers stoppen als international?

“Vertonghen zou beter stoppen, Toby Alderweireld ook. Zo kunnen ze plaats te maken voor een nieuwe generatie die klaarstaat, die misschien nog niet zo goed is, maar die wel ruimte moet krijgen om te spelen.

“De Bruyne zal waarschijnlijk niet stoppen, omdat zijn ego groot genoeg is. Hazard ook niet. Dries Mertens is passé, die kan je toch niet meer meepakken tot zijn 37ste. Je hebt daar gewoon andere mensen nodig. Het is tijd om door te selecteren, om te vernieuwen. Dat maakt het ook aantrekkelijker voor de iets oudere spelers, zoals een De Bruyne, om te blijven.

“Maar kijk: voor hetzelfde geld kopt Vertonghen na twee minuten de eerste corner binnen, schiet Mertens als hij erin komt de 2-0 op het bord en dribbelt Hazard alle Kroaten en maakt hij de 3-0. En dan is het groot feest in België (lacht). Dat is voetbal.”