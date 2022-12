Het gelijk van de man ‘die het verkeer nog niet kan regelen’

“Nu stellen ze Scaloni aan. Een leuke kerel, maar hij kan het verkeer nog niet regelen.” Diego Maradona was geen fan toen de nieuwe bondscoach in 2018 werd aangekondigd. Op dat moment was Lionel Sebastián Scaloni jong en onervaren. Maradona voegde eraan toe: “Zijn we helemaal gek geworden?” Vier jaar later bewijst Scaloni zijn ongelijk.

De nu 44-jarige Argentijn was destijds een oerdegelijke verdediger. Hij voetbalde in zijn thuisland, in Spanje (waar hij kampioen werd met Deportivo La Coruña), Italië en Engeland. Bij West Ham stond hij dicht bij winst in de FA Cup in 2006. Tot Scaloni zelf een bal slecht wegwerkte in blessuretijd. De knal van Steven Gerrard die daarna volgde was meedogenloos. Liverpool won uiteindelijk na strafschoppen.

Een echt grootse carrière was er niet voor hem weggelegd. De finale van de FA Cup had op hem ingehakt. “Het voelde nadien alsof ik niet meer wilde spelen.” Fysiek en mentaal leek hij op zijn dertigste al op. Hij was vaak geblesseerd en had het daar moeilijk mee.

Gestopt in 2016

Zeven keer kwam hij uit voor de nationale ploeg, in drie matchen stond hij samen met Lionel Messi op het veld. In 2016 stopte hij als profvoetballer en ging hij aan de slag bij Sevilla als assistent en videoanalist van zijn landgenoot Jorge Sampaoli. Hoewel hij gestopt was, bleef het spelletje hem boeien. “Ik kon er 24 uur naar kijken.”

Sampaoli werd bondscoach, Scaloni volgde hem opnieuw als assistent, om in 2018 over te nemen. Hij maakte een hechte groep van de Argentijnen, waar geen plaats is voor ego’s of patsers.

De twijfels die er waren na de aanstelling van Scaloni zijn intussen verdwenen. Hij stelde een technische staf samen met oud-spelers Roberto Ayala, Pablo Aimar en Walter Samuel. Mannen die mooie carrières hebben uitgebouwd in Europa. De resultaten volgden. Argentinië won in 2021 voor het eerst sinds 1993 de Copa América (het klopte Brazilië in Maracanã met 1-0) en verloor slechts één keer in zijn laatste 41 wedstrijden. Dat was tegen Saudi-Arabië, hun opener op dit WK.

Het volk in Buenos Aires en de rest van Argentinië is helemaal overtuigd van Scaloni. Zij bezingen hun coach. Hun bijnaam voor de nationale ploeg: ‘La Scaloneta’. Een samentrekking van Scaloni en camioneta. Het beeld gaat al een tijdje viraal: een blauw-wit gespoten bus met Messi naast de coach die Argentinië naar succes moet leiden.

Maradona overleed op 25 november 2020. Dag op dag twee jaar later riep Scaloni in Qatar op om het Argentijnse icoon te eren. Het was daags voor hun overwinning tegen Mexico. “Hij zal naar ons kijken van hierboven.” Dat zal straks niet anders zijn tegen Kroatië.

Bij een nederlaag is zijn raad even eenvoudig als mooi. “Winst of verlies: morgen komt de zon weer op.”