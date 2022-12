Feest bij Marokkaanse gemeenschap is grotendeels positief verlopen, op enkele incidenten na

Volg het WK in onze liveblog: Marokko wint kwartfinale van Portugal, ze nemen het op tegen Frankrijk in de halve finale

Brussel: ‘Geen noemenswaardige schade’

De sfeer in Brussel startte feestelijk, maar keerde na een tijdje om. De politie, die met stenen werd bekogeld, moest er ingrijpen. Relschoppers hebben her en der schade veroorzaakt. “Op de Poincarélaan in Brussel en op het Baraplein in Anderlecht hebben kleine groepen relschoppers projectielen gegooid naar de ordediensten”, meldt politiewoordvoerster Ilse Van de Keere. “Er is geen noemenswaardige schade.”

Groene hesjes probeerden iedereen aan te manen om naar huis te gaan. Ze hebben iedereen ingesloten en uit elkaar gedreven. Ze kregen luid applaus, omdat ze hun taak goed uitvoerden. Toch heeft de Brusselse politie een tiental administratieve aanhoudingen verricht.

Rond 21 uur keerde de rust weer terug naar de hoofdstad.

Gent: feestelijke sfeer

In Gent is een volksfeest losgebarsten en er werd vuurwerk afgestoken. Alles verliep er feestelijk.

Antwerpen: jongeren bekogelden politiekantoor in Antwerpen

In Antwerpen was er eveneens veel feestgedruis. Grote groepen euforische mensen kwamen op straat met muziek, vlaggen en toeters. “De sfeer is grotendeels positief”, klonk het bij de politiezone van Antwerpen. Toch moest de politie tussenkomen nadat een groepje jongeren in het zwart het politiekantoor op de Sint-Bernardsesteenweg bekogelden. Ook raakte iemand zwaargewond aan zijn hand door vuurwerk af te steken.

Een mensenketting in Brussel. Beeld BELGA