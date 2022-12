Engelse sterspeler Sterling naar huis wegens woningroof

In de nacht van zaterdag op zondag waren gewapende dieven de bijna 7 miljoen euro kostende villa van de Sterlings binnengedrongen. Zijn 27 jaar oude vrouw Paige, een fotomodel, was op dat moment niet thuis met hun drie kinderen. Volgens de Britse media hebben ze dure horloges buitgemaakt. De villa bevindt zich in Cobham, nabij het trainingscomplex van Chelsea net ten zuidwesten van Londen. Aan het begin van het toernooi was Paige bij andere voetbalvrouwen en -vriendinnen in Qatar, maar ze was vorige week naar huis teruggekeerd.

Nieuws over de overval heeft een schok veroorzaakt in het Engelse kamp. Bezorgde voetballers hebben de beveiliging verscherpt. Dat had Sterling vier jaar geleden zelf ook gedaan toen hij het doelwit was geworden van een mislukte woningroof, toen nog in Cheshire, een dure streek ten zuiden van Liverpool en Manchester. Hij schafte onder meer een speciaal getrainde waakhond aan. In Cobham wonen de Sterlings in een omheinde en bewaakte villawijk, maar voor criminelen blijkt dat geen onoverkomelijke barrière te zijn.

Vingers afknippen

Afgelopen jaren zijn meerdere voetballers het slachtoffer geworden van deze vorm van criminaliteit. Zo kregen Liverpool-ster Alex Oxlade-Chamberlain en zijn verloofde bezoek van een roofbende in hun Cheshire-villa. De Portugese Manchester City-verdediger João Cancelo raakte een jaar geleden gewond aan zijn gezicht toen vier mannen op gewelddadige wijze zijn woning binnendrongen. Oud-international Ashley Cole van Engeland kreeg zelfs te maken met overvallers die zijn vingers met een tang dreigden af te knippen.

Ook Mané, Lingard, Morata, Rooney, Crouch, Firmino, Gerrard, Lampard, Lindelöf, Vertonghen, Dele Alli en Kuyt zijn door de jaren het slachtoffer geworden, alsmede de jonge Manchester United-speler Chong. Spelers en hun gezinsleden lopen vooral risico wanneer ze voor wedstrijden in het buitenland zijn. Overvallers hebben het vooral gemikt op juwelen. Chelsea-speler Reece James werd eerder dit jaar onder meer beroofd van zijn Champions League-medaille.

Niet alleen Premier League-sterren kampen hiermee. Ook sterspelers in Spanje en Frankrijk zijn beroofd, onder wie Karim Benzema en Angel di María. Overvallen worden zelden opgelost, een teken dat het gaat om professionele bendes. Soms heeft de politie wel succes, zoals ruim een jaar geleden toen ze drie Italiaanse criminelen voor de Londense rechter wist te krijgen wegens inbraken in de villa’s van Frank Lampard, Tamara Ecclestone en familieleden van de in 2019 verongelukte eigenaar van Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha.