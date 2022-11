Engeland haalt opgelucht adem: topschutter Kane is weer fit

De alarmbellen gingen meteen af in Engeland. Aanvoerder Harry Kane (29) verliet maandag het stadion met een ingepakte enkel. Het resultaat van een stevige tik in de partij tegen Iran.

Woensdag trainde de spits van Tottenham individueel en ging hij onder de scanner. Geen ernstige schade, zo bleek, tot opluchting van de natie. Gisteren stond hij terug op het trainingsveld. Centrale verdediger Harry Maguire ook trouwens, maar daar lag de natie minder wakker van. “Het gaat goed met hen”, stelde doelman Jordan Pickford nog wat meer gerust. “Kane heeft nog een beetje pijn, maar dat valt wel mee.”

Of Kane tegen de Verenigde Staten zal starten, wilde bondscoach Gareth Southgate niet zeggen. Zo blijft zijn enkel nog even een topic. Een beetje zoals de hamstring van Romelu Lukaku. Zelfde positie voorin, even cruciaal voor hun land. Zelfs in de omkadering gaat die vergelijking op.

Zoals topkinesist Lieven Maesschalck zich ontfermt over Lukaku, zo krijgt Kane het gezelschap van dokter Alejandro Elorriaga Claraco. De afgelopen drie jaar werkte Kane al met Elorriaga bij Tottenham. De Spanjaard vliegt maandelijks, op kosten van Kane, een week over naar Londen en verblijft dan in de villa van zijn klant. Hoofdzakelijk om de enkel te verstevigen.

“We hebben al uren samengewerkt de afgelopen drie jaar”, zei Kane eerder. “In die tijd hebben we een uitstekende relatie opgebouwd en ik merk de veranderingen aan mijn lichaam. Het verschil tussen mijn enkel toen en nu is enorm. Ik ben een ander mens erdoor, dat is heel aangenaam.”

Efficiënte speler

Hoe breed de selectie van Engeland ook mag zijn, het belang van Kane valt niet te onderschatten. Hij is misschien niet de meest fijnbesnaarde van de selectie, maar wel veruit de efficiëntste. Kane raakte tegen Iran amper achttien keer het leer, en dat in een match waar Engeland negentig minuten dominant was en 6-2 won. Zes keer verloor hij de bal, maar vooral: van die achttien baltoetsen resulteerden er twee in een assist.

Het enige echte alternatief voorin zou Newcastle-spits Callum Wilson zijn. Zes goals dit seizoen in de Premier League. Stevige jongen en een killer in de box, maar amper internationale ervaring. Hij zit slechts aan vijf caps voor Engeland en is toch al dertig jaar. De Spurs-spits zit daarentegen aan 51 interlandgoals in 76 matchen en moet alleen Wayne Rooney (53 goals) nog voor zich dulden als recordschutter aller tijden van Engeland.

Op het WK in Rusland kroonde Kane zichzelf al tot topschutter met zes goals. Dat doet hij nu liefst over.

Engeland - Verenigde Staten om 20 uur op Eén