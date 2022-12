‘Een voetbaldwerg’: Duitse media tackelen nationale voetbalploeg hard na pijnlijke WK-uitschakeling

Lees al onze berichtgeving over het WK voetbal in onze WK-sectie.

Voor Belgische voetbalfans was het geen prettige dag gisteren, maar ook Duitse supporters beleefden niet de beste dag van hun leven. Ondanks een 4-2 zege tegen Costa Rica werd Duitsland uit het WK gekegeld omdat Spanje op hetzelfde moment met 2-1 van Japan verloor. Die laatste twee ploegen stoten door naar de achtste finales.

Het is overigens de tweede keer op rij dat de Duitsers al na de poulefase hun koffers mogen pakken op het WK. En dat voor de ploeg die zich in 2014 nog tot wereldkampioen kroonde. De Duitse media tonen zich na die pijnlijke uitschakeling bijzonder hard voor de Duitse ploeg:

“Een winterse nachtmerrie”, schrijft de Süddeutsche Zeitung.

Bild heeft het dan weer over een “enorme schaamte”.

Der Spiegel toonde zich op zijn website misschien nog het scherpst van allemaal: het tijdschrijft beschrijft de WK-exit als “een nieuw dieptepunt” waaruit blijkt dat de viervoudig wereldkampioenen zijn gekrompen tot een “voetbaldwerg”.

Beeld AP

“Dit had niets te maken met pech of incompetentie, gebrek aan concentratie of het niet verlangen naar succes,” schreef Die Welt. “Een 7-0, die de doorgang naar de knock-outfase zou hebben gegarandeerd, was mogelijk geweest.”

“Wat rest is een beschamende WK-uitgang uit een groep met Japan en Costa Rica. Het Duitse nationale elftal is opnieuw ver achtergebleven bij zijn eigen aspiraties, het is aangekomen in grijze middelmatigheid.”

“Hadden we niet voor een 8-0 kunnen, of beter: moeten gaan?”, vult Süddeutsche Zeitung aan. “Dat resultaat zou voldoende zijn geweest en na de opening waren er kansen in overvloed.”

“Flick’s meest fundamentele tekortkoming, was dat hij niet leek te weten in welke spelers hij echt vertrouwen had” schreef Die Zeit. “Door Ilkay Gündogan te vervangen haalde hij onbegrijpelijk genoeg voor de derde keer in drie wedstrijden een van zijn beste, en zeker de meest intelligente speler weg. Op die manier belemmert de coach het team praktisch in de ontwikkeling van hiërarchieën en verantwoordelijkheden.”