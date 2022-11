‘Een uiting van hun winnaarsmentaliteit’: sportpsycholoog over het akkefietje tussen De Bruyne en Alderweireld

Op het moment dat Michy Batshuayi de 1-0 maakte tegen Canada, vierde Kevin De Bruyne niet mee. Hij ging in gesprek met de bondscoach over de tactiek. Wanneer Toby Alderweireld zich kwam mengen, ging het er even verhit aan toe.

HLN-analist Marc Degryse vond de reactie van De Bruyne net een goed teken. “Hij discussieerde met de bondscoach en Alderweireld. Zelfs met een wegwerpgebaar. Maar dat moet kunnen, vind ik. Iemand die de problemen onder ogen ziet en die ook dúrft benoemen.”

Zijn oordeel is meer dan buikgevoel van een analist. Marc Degryse is zelf voetballer geweest. Hij weet hoe het op een veld eraan toe kan gaan.

Ook wie met een wetenschappelijke bril naar de discussie tussen De Bruyne en Alderweireld kijkt, ziet weinig mis met het incident. Michael Verschaeve, sportpsycholoog, zag de beelden en hoorde de twee spelers achteraf de spons erover vegen. “In het heetst van de strijd is het doodnormaal dat zo’n discussie zich voordoet. Ik voel ook dat de buitenwereld wat geschokt is door de intensiteit. Maar dit zijn topsporters. Ze kunnen daar perfect mee om.”

De Bruyne die Guardiola gewend is en gister in een onsamenhangend team speelt, dan raak je gefrustreerd. Er klopte werkelijk niks van bij de Belgen. En dan komt Alderweireld ook nog even zeggen dat ie z’n mond moet houden over z’n lange passes 😂. Schitterend. pic.twitter.com/EOkJBfzE9z — Kees Kwakman (@keeskwakman14) 24 november 2022

Opvallende timing

Wat Verschaeve opviel, was de timing. Net nadat Batshuayi de openingsgoal had gemaakt. Een moment waarop de doorsnee Belg juichend en dansend rondsprong, liepen zowel De Bruyne als Alderweireld meteen richting de bondscoach. “Emotioneel is dat een atypisch moment. Maar het toont wel dat de spelers hun hoofd erbij hielden. Het spel lag stil, dus was het een ideaal moment om te communiceren en bij te sturen. Maar zoiets moet snel en krachtig gebeuren. Je kan niet verwachten dat ze naar mekaar beginnen fluisteren. Sport is ook emotie.”

Alderweireld stak zijn vinger op naar De Bruyne. KDB reageerde door een wegwerpgebaar te maken en met de ogen vol onbegrip de verdediger iets toe te roepen.

Gebeurt zoiets in het dagelijkse leven op straat, of in een volle vergaderzaal: raar. Op een voetbalveld leven er andere dynamieken. Verschaeve: “Ik zie er weinig graten in. Het is zelfs eerder positief. De twee spelers beseften dat het niet liep zoals het hoorde te lopen. Ze namen hun verantwoordelijkheid. Ze gingen bijsturen om hun ploeg te helpen. Hun daden getuigen van leiderschap.”

En dat is een belangrijke eigenschap voor een elftal. Een groep wolven met enkel alfamannetjes verscheurt mekaar. Maar elf makke lammetjes op het veld laten zich met gemak naar de slachtbank leiden.

“Je moet in elke linie een leider hebben. De Rode Duivels hebben Thibaut Courtois in de goal. Daarvoor staat Alderweireld. Op het middenveld De Bruyne. Dat is echt belangrijk. Ze hebben hun leiderschap getoond op een belangrijk moment. Ze hebben getoond dat hun hart bij de zaak ligt, dat ze er om géven. Dat is heel belangrijk voor een groepsdynamiek.”

Winnaarsmentaliteit

De passie die De Bruyne en Alderweireld hebben getoond, onderscheidt ook de mannen van de jongens. “Je moet die winnaarsmentaliteit hebben om echt top te zijn”, zegt Verschaeve. “Die mentaliteit kan zich uiten door bij te sturen, door het voortouw te nemen. En soms dus door discussies - niks mis mee, zolang het in het breder teambelang past. Spelers die evalueren en communiceren op het veld geraken doorgaans verder in hun carrière.”

Het incident zal wellicht niet blijven hangen. De Bruyne speelt bij Manchester City, een van de drie beste ploegen van de wereld. Toby Alderweireld speelde bij Ajax, Tottenham en Atlético Madrid, waar de lat altijd hoog ligt. “Ze hebben zoveel ervaring aan de top. Ze kennen de druk en de communicatie die daarmee gepaard gaat. Dat helpt. ik denk niet dat het blijft plakken. En indien wel: dan moeten ze het onderling bespreken. Maar ik zie de discussie dus vooral als iets positiefs.”