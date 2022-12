Doelman Martínez: ‘Ik wist wel dat we zouden winnen’

Weer was de doelman van Argentinië beslissend in een strafschoppenserie, net als na de kwartfinale tegen het Nederlands elftal toen hij voorkwam dat Virgil van Dijk en Steven Berghuis scoorden. Tegen de Fransen keerde hij een penalty van Kingsley Coman en zag hij Aurélien Tchouaméni missen.

“Dit is een zwaarbevochten zege”, besefte Martínez. “Ik ben kalm gebleven. Ik wist eigenlijk wel dat we zouden winnen. We verdienden dit. En Lionel Messi zeker, al was hij voor ons allang de beste.”

Hugo Lloris, doelman en kapitein van de Franse nationale ploeg, moest zich uiteindelijk gewonnen geven na ruim 120 minuten. “We moesten te vaak in de reactie gaan, dit had veel weg van een boksmatch. Het enige wat we onszelf moeten verwijten, is dat we totaal niet op de afspraak waren in de eerste helft. Strafschoppen zijn altijd wreed. We moeten de Argentijnen feliciteren. Ze werkten een geweldig toernooi en finale af”, zei Lloris tegenover TF1.

Ook Neymar heeft zijn ploegmaat Messi inmiddels gefeliciteerd met de wereldtitel.

“Het is nu niet het moment om vragen te beantwoorden over mijn internationale toekomst. We moeten alles laten bezinken”, gaf Lloris te kennen.

“We zijn heel ontgoocheld”, liet ook verdediger Raphaël Varane optekenen. “We hebben alles gegeven in een competitie die veel obstakels in petto had voor ons. Ik ben heel trots dat ik Fransman ben en deel uitmaak van deze groep. We houden ons hoofd hoog. Het feit dat we tot in de finale geraakt zijn en nog konden terugkeren in de wedstrijd getuigt van onze mentale sterkte.”