Deze Rode Duivels speelden mogelijk hun laatste WK

Jan Vertonghen (35 jaar, 145 caps) is de ouderdomsdeken van de ploeg en Belgisch recordinternational. Afzwaaien als Rode Duivel zal hij wellicht nog niet doen. “Ik voel me nog supergoed”, zei hij na de uitschakeling in Qatar. “En ik ben trots om voor de nationale ploeg te spelen.” Twee keer scoorde Vertonghen op een WK: in 2014 tegen Zuid-Korea en vier jaar geleden tegen Japan.

Eden Hazard (31 jaar, 126 caps) zal in 2026 35 jaar oud zijn. Gezien zijn blessurelast en de geringe speelminuten de voorbije jaren lijkt de kans klein dat de Belgische aanvoerder dan nog een club- en internationale carrière zal combineren. Na Kroatië stapte hij zonder een reactie te geven door de mixed zone.

Voor Kevin De Bruyne (31 jaar, 97 caps) was dit WK er een om snel te vergeten. Nooit vond hij zijn beste vorm. De verstandhouding met zijn ploegmaats op het veld stokte. De Bruyne zwaaide met de armen, was bij momenten enorm gefrustreerd en uitte dat ook. “Dat is een werkpunt voor mij”, gaf hij toe. Hij zal wellicht doorgaan tot en met het EK 2024.

Vervelende blessure

Met zijn 29 lentes is Romelu Lukaku (104) de ‘youngster’ van de sterkhouders bij de Rode Duivels. Vier jaar geleden liet hij in een interview optekenen dat hij na Euro 2020 zou stoppen als Rode Duivel. Zover is het niet gekomen, maar die uitspraak blijft wel hangen. In 2026 is hij er 33. Vijf WK-treffers heeft hij op zijn palmares: één in 2014 tegen de VS en vier in 2018 tegen Panama en Tunesië.

U weet hoe deze wereldbeker voor hem is verlopen. Hij moest vooral toekijken door een hamstringblessure. Wat volgde waren zijn missers tegen Kroatië in de laatste groepswedstrijd, zijn tranen, zijn woede en zijn ontgoocheling.

Toby Alderweireld verdedigt op Ivan Perisic. Beeld Photo News

Dries Mertens (35 jaar, 109 caps) was potentieel een van de Duivels die kunnen stoppen na het WK in Qatar. Maar die angel haalde hij er meteen uit na de uitschakeling. “Ik zou niet weten waarom ik moet stoppen. Ik voel me nog goed. Ze mogen me dus zeker nog bellen voor de volgende interlandperiodes.” Op WK’s stond hij garant voor een goal in een openingsmatch, dat deed hij tegen Algerije (2014) en Panama (2018).

Axel Witsel (33 jaar, 130 caps) had de perceptie vaak tegen wegens het ontbreken van offensieve impulsen, maar was jarenlang een van de eersten op het wedstrijdblad. Belangrijk in zijn eenvoud. Dit WK werd duidelijk dat zijn beste dagen achter hem liggen. Hij heeft wel al aangegeven door te gaan tot het EK over twee jaar.

Toby Alderweireld (33 jaar, 127 caps) bood Michy Batshuayi op dit WK de 1-0 aan tegen Canada en speelde tegen Marokko en Kroatië ook geen slechte partijen. Hij liet na Kroatië wel de deur open voor een exit bij de Duivels. “Ik heb vijftien jaar met trots alles gegeven voor de nationale ploeg. Ik moet er eens goed over nadenken. De laatste weken zijn moeilijk geweest om te verwerken. Er is ook nog Antwerp, waar ik al mijn liefde, tijd en energie in steek.”