‘België is de grootste teleurstelling van het WK’: internationale pers over uitschakeling Rode Duivels

NOS: ‘Roemloos einde van Gouden Generatie Belgen’

“Boeken dicht voor de zogeheten Gouden Generatie van België”, klinkt het bij de publieke omroep van de noorderburen. Na een “moeizame zege” tegen Canada en een “ontluisterende nederlaag” tegen Marokko, bleven de Rode Duivels maar net overeind tegen Kroatië, volgens NOS.

“Zo eindigde het WK voor de Gouden Generatie roemloos”, concluderen de Nederlanders. “En gezien de leeftijd van spelers als Vertonghen (35), Mertens (35), Toby Alderweireld (33) en Axel Witsel (33) vermoedelijk het einde van meerdere interlandcarrières.”

Gazetta Dello Sport: ‘België is de grootste teleurstelling van dit WK’

“België creëerde meer kansen tijdens deze match dan tijdens de voorgaande 225 minuten tezamen”, schrijft de Italiaanse krant. Maar de Rode Duivels verlaten het WK alsnog als “de grootste teleurstelling” van het tornooi. “De resultaten zijn weinig verrassend gezien de interne strubbelingen en zware fouten van Big Rom”, aldus de Italianen.

The Guardian: ‘We herinneren jullie eraan dat België op de tweede plaats van de FIFA-ranking staat’

The Guardian herinnert zijn lezers eraan dat de Rode Duivels de tweede plaats bekleden op de FIFA-lijst, en nu toch zijn uitgeschakeld in de groepsfase van het WK. “Slechts weinigen dachten dat ze gingen winnen, maar nog minder mensen hadden verwacht dat ze in de groepsfase al geëlimineerd zouden worden”, schrijft het Britse dagblad na afloop. “Het gouden tijdperk van België is voorbij.”

The New York Times: ‘Alsof de bal weggehouden werd door een magnetisch veld’

In New York zagen ze een Belgisch team dat de “nodige intensiteit miste voor zo'n levensbelangrijke wedstrijd”. De Amerikaanse krant heeft het over een ploeg die “duidelijk verscheurd wordt door wanhoop en disfunctionaliteit”.

“België maakte vanavond de voorspelling waar van zijn eigen spelers”, schrijven ze. “De ploeg is te oud. Goed genoeg om naar het WK te komen, maar niet samenhangend genoeg om meer te doen dan één enkel doelpunt in drie wedstrijden.” De krant erkent wel nog dat de bal op een bijna onmogelijke wijze het Kroatische net bleef ontwijken. “Vooral bij Romelu Lukaku ontweek de bal het net alsof hij werd opgeschrikt door een magnetisch krachtveld.”

Welt: ‘Bitter einde voor België’

“Pas na de rust zetten de Belgen zich schrap voor het naderende einde”, schrijft het Duitse blad. “Maar zelfs dan lieten ze de beste kansen onbenut.” Vooral aanvaller Romelu Lukaku, “die kans na kans miste”, is volgens Welt een “symbool van mislukking”. De Belgische ploeg oogde rommelig en vreemd terughoudend, schrijven ze nog, “alsof ze er niet om gaven dat dit het einde was”.