Amallah: van de B-kern bij Standard naar de A-ploeg bij Marokko

“In heb altijd gezegd dat Marokko het dichtst bij mij staat. Ik ben opgegroeid met de cultuur. We keken thuis altijd naar de ­Marokkaanse nationale ploeg, de periode van Chamakh en Boussoufa. Als ik naar ginder reis, voel ik me helemaal thuis.”

Selim Amallah (26) maakte in 2019 bekend dat hij zou kiezen voor zijn land van herkomst, hoewel er op een bepaald moment contact was met Roberto Martínez. Hij werd opgeroepen door Valid Halilodzic, de toenmalige bondscoach. Het is een keuze die hij zich nog geen moment beklaagd heeft. “Als ik voor mijn land speel, heb ik altijd een glimlach op mijn gezicht.”

Biergooier

Amallah kwam in 2019 naar Luik en wisselde er goede wedstrijden af met slechte. Hij botste met ex-coach Mbaye Leye en ging de confrontatie aan met enkele Standard-fans na een thuismatch tegen KV Mechelen.

“Echte supporters hebben een code”, zei hij daarover in Sudpresse. “Ik verliet het stadion, stopte bij mijn auto om wat handtekeningen te geven en een groep foute fans kwam naar mij om te discussiëren. Tot er een bier gooide in mijn auto. Wat moest ik doen? Mij laten beledigen? Ik wilde uitstappen, maar de stewards hebben mijn auto geblokkeerd. Daarna ben ik vertrokken.”

Insiders omschrijven hem nochtans niet als een moeilijke jongen. Eigenzinnig, dat wel. Amallah verloor zijn moeder op zijn vijftiende. “Dat was een shock. Dan kun je in de tristesse blijven hangen of je kunt vooruitgaan. Ik heb voor het laatste gekozen.”

Terwijl Standard op stage zit in Marbella maakt Amallah nu het mooie weer in Qatar. Drie basisplaatsen telt hij al. Zaterdag wacht Portugal.