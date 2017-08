Zwaarbewolkt weer op komst, maar woensdag wel 28 graden

De volgende nacht blijft het zwaarbewolkt met plaatselijk nog lichte regen of motregen. In het westen en het centrum van het land wordt het droger. Kans op vorming van nevel of mist. Minima tussen 11 en 15 graden. De wind wordt zwak, eerst uit zuidzuidoost, later uit veranderlijke richtingen.



Morgen begint grijs met nevel en lage wolken. Over de noordoostelijke helft van het land kunnen er nog enkele regendruppels vallen. 's Namiddags is het overal droog en vanaf de Franse grens trekt de hemel open. De maxima liggen rond 20 graden in de Hoge Venen en lokaal rond 25 graden in Laag-België. De wind is zwak en veranderlijk.



Woensdag wordt een mooie zomerdag met veel zon en enkele hoge wolkensluiers, en maxima tussen 24 en 28 graden. De wind waait zwak tot matig en ruimt van oost tot zuidoost naar zuidwest tot west.



Donderdag voert de westenwind frissere en vochtigere lucht aan. Het blijft overwegend droog met afwisselend zonnige perioden en stapelwolken. De maxima liggen tussen 19 en 23 graden.



Vrijdag zou een regen- en buienzone, eventueel met onweer, over het zuidoosten van het land trekken. Ten noorden van Samber en Maas zou het droger en zonniger blijven. De maxima liggen tussen 20 en 24 graden, bij een zwakke wind uit oost tot zuidoost.



Volgend weekend wordt ons weer bepaald door oceaanlucht die vanuit het zuidwesten tot westen over ons land stroomt. Het wordt gedeeltelijk bewolkt met kans op buien, en maxima in het centrum rond 24 graden.