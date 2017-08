Zomerse zondag, ook nieuwe week start zonnig

De zon laat zich vandaag regelmatig zien, al schuiven er ook geregeld wat wolken voor. Het blijft droog, enkel in het uiterste zuiden van het land kan er in de namiddag een lokale bui vallen, eventueel met een donderslag. De maxima schommelen van 22 graden in de Hoge Venen tot 26 graden in het centrum.

Ook de nieuwe week start op z'n zomers. Maandag wordt het zonnig en warm en kan het kwik oplopen tot 28 graden in de Kempen. Dinsdag start met veel zon en gelijkaardige maxima. Op het einde van de namiddag ontwikkelen er zich stapelwolken die lokaal kunnen uitgroeien tot een bui.



Ander weerbeeld

Woensdag en donderdag krijgen we een ander weerbeeld. De zomervakantie zal naar verwachting eindigen met periodes van regen, bij maxima van 22 of 23 graden.



Op de eerste schooldag zou het dan weer overwegend droog moeten blijven, al zou de temperatuur maar net de 20 graden halen in het centrum van het land.