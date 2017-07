Zo haal je elektriciteit uit luiers

Stop een vat vol met vieze luiers, breng dat onder hoge druk (40 bar) en hoge temperaturen (250 graden) aan de kook en na zo’n twintig minuten borrelen is daar het eindresultaat: slurry. Een soort vloeibare soep met daarbovenop een laagje kunststof. Harrie Arends van afvalenergiecentrale ARN vertelt gepassioneerd over de slurry. Want het goedje mag dan vies klinken, het levert wel biogas op. En van de kunststof uit de luiers worden nieuwe producten gemaakt, zoals bermpaaltjes.

De afgelopen maanden werd er druk geëxperimenteerd in Weurt. Het idee voor de machine komt van milieu-ondernemer Willem Elsinga. Hij zag de verwerkingsmethode, hydrolyse door thermische druk, aan de Universiteit van Brandenburg. Hij benaderde ARN om het plan verder uit te werken en te testen. In een van de hallen van ARN staat nu een klein reactorvat van 400 liter waar de luiers in worden gestopt, samen met rioolslib (waarin ook menselijke uitwerpselen zitten).