Zijn we echt vrolijker op zonovergoten dagen?

Zijn we op zonovergoten dagen vrolijker dan op dagen dat de zon de weg kwijt is? Had Louis Armstrong het bij het rechte eind met diens 'Life can be so sweet, on the sunny side of the street'? Volgens de wetenschap moet het antwoord wel ja zijn. Niet alleen om taalkundige, ook om biologische redenen. In de warmte verwijden onze bloedvaten, wat een ontspannen gevoel geeft. De mens is per slot van rekening een tropisch dier. Daar komt bij dat ons hormoonstelsel onder invloed van zonlicht endorfines aanmaakt, stofjes die pijnstillend werken en voor energie, ontspanning en geluksgevoelens zorgen.