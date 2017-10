Zijn magische paddenstoelen het nieuwe middel tegen depressie?

Een nieuwe studie van een team van onderzoekers van Imperial College in Londen wijst voorzichtig op het positieve effect van het gebruik van magic mushrooms, ook wel paddo's of psilo's genoemd, op de mentale gezondheid. Het team onderzocht hersenactiviteit na het toedienen van het actieve bestanddeel van paddo's en stelde vast dat het brein tijdens de trip een soort reset ondergaat, die daarna een gezondere activiteit van de hersenen mogelijk maakt.

Hersenactiviteit is een cruciale factor bij depressie. In een depressief brein gaat het er anders aan toe dan in een gezond brein. Het is die activiteit die de onderzoekers hebben kunnen beïnvloeden door het toedienen van psilocybin, het actieve bestanddeel van paddo's. Anders dan in voorgaande studies onderzochten zij niet enkel wat zich afspeelt in het brein onder invloed van de drug, maar ook hoe het brein daarna reageert.



20 patiënten met een depressie, bij wie traditionele behandelingen niet doeltreffend waren gebleken, werden twee maal een dosis toegediend met een week tijd ertussen, een van 10 mg en een van 25 mg. De proefpersonen gaven meteen na de behandeling aan zich beter te voelen. Deze positieve zelfevaluatie werd ook bevestigd door hersenscans, waarop men onder andere een verminderde bloedtoevoer kon vaststellen in de amygdala, een kleine amandelvormige regio in het brein dat betrokken is bij gevoelens als stress en angst.



De hersenscans toonden een volledig ander beeld voor en na de trip. Tijdens een trip vindt een soort van desintegratie van de hersenactiviteit plaats en wordt er veel minder activiteit waargenomen. Dat kennen we als het gevoel zichzelf te verliezen en het ego te vergeten, wanneer we onder invloed zijn. Wanneer de drug is uitgewerkt, is er een verhoogde activiteit in het brein. Volgens de onderzoekers wijst dit erop dat psilocybin het brein als het ware herstart.

Meer onderzoek nodig

In het artikel met de resultaten dat gisteren gepubliceerd werd in Scientific Reports benadrukken de wetenschappers dat dit pioniersonderzoek is. Ze wijzen op het beperkte aantal proefpersonen en het gebrek aan een controlegroep in hun experiment. Bovendien waarschuwen ze ook voor zelfmedicatie.



"Meer onderzoek is nodig om te bewijzen dat deze positieve effecten ook optreden bij een grotere groep mensen. Toch zijn deze eerste resultaten spannend en openen ze mogelijkheden voor nieuwe behandelingen", aldus professor David Nutt, die het onderzoek leidde.



Op dit moment plant het team een vergelijkende studie tussen psilocybin en andere antidepressiva.