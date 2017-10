Zeldzaam in Europa: Ophelia zwelt aan tot orkaan categorie 3

Dankzij het warme zeewater ten westen van Afrika heeft een tropische storm zich ontwikkeld tot orkaan: Ophelia. Deze orkaan is zonet aangesterkt tot een orkaan van categorie 3. "Met windstoten tot 180 km/u kunnen we spreken van een zeldzame situatie voor Europese normen", aldus weerdienst NoodweerBenelux.

Orkaan Ophelia heeft op dit te maken met een vrij gunstige setting om zich komende uren in stand te houden. Door het warme zeewater ten zuiden van de Azoren (25-26°C) kan het stormsysteem zichzelf in stand houden. Ook het gebrek aan 'windschering' in de hogere luchtlagen leidt ertoe dat de interne circulatie van de stormdepressie intact blijft.

Effect op West-Europa

Wie zich afvraagt of deze orkaan ook stormweer zal veroorzaken in de Benelux kan op beide oren slapen. "Het stormsysteem is verantwoordelijk voor de opstuw van warme lucht uit het zuidwesten van Europa. Dat brengt in grote delen van West-Europa nazomers weer met zicht mee", aldus NoodweerBenelux.

Ierland en het westen van het Verenigd Koninkrijk daarentegen moeten wel rekening houden met een toename van de wind in de loop van zondag. Op maandag bereikt de ex-orkaan Ophelia Ierland. Het gaat dan om een extra tropische storm die nog steeds veel wind met zich mee zal brengen alsook stevige buien.