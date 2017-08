Word je creatiever door één glas alcohol te drinken?

Van waar komt die claim?

Onderzoekers uit Oostenrijk beschrijven in het vakblad Consciousness and Cognition een 'nieuw' middel om je creativiteit een impuls te geven: alcohol. Eén glas wijn of bier zou een positief effect hebben op je creatieve denkvermogen. Het mediagenieke onderzoek werd wereldwijd opgepikt door nieuwswebsites, in België door onder meer Metrotime.be.