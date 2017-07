Wetenschapper komt met nieuwe methode om buitenaards leven te vinden

Sinds NASA's Viking programma in de late jaren 70, aldus het instituut, werd niet langer expliciet gezocht naar buitenaards leven (levende organismen), maar lag de focus vooral op het vinden van water. Enceladus, een van de manen van Saturnus, huist een gigantische hoeveelheid water, verborgen onder een ijslaag die het hele oppervlak omspant. Of er daarin ergens leven is, op microbische wijze, is voor wetenschappers van op aarde niet makkelijk uit te maken.

"Een onderscheid maken tussen een microbe en een stofdeeltje is moeilijker dan je zou denken", zegt Nadeau, onderzoeksprofessor in biomedische en ruimtevaart-ingenieurswetenschappen.

Nadeau wil een ruimtesonde sturen naar het oppervlak van Enceladus die in staat is holografische beelden te genereren, om het water beter te kunnen inspecteren. De techniek maakt gebruik van een laser om het object dat onderzocht wordt te verlichten. Het licht dat door het object terug naar de detector wordt weerkaatst, wordt dan gemeten en onderzocht. Op basis van die informatie kan een computer een 3D-beeld reconstrueren, waarin beweging in alle drie de dimensies zichtbaar is.

"Digitale holografische microscopie maakt het mogelijk om de kleinste beweging te zien en na te trekken", zegt Nadeau. Hij hoopt met de techniek vooral de structuur en samenstelling van de microben te kunnen onderzoeken.