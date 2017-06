West-Vlaams verbod om nog water op te pompen door aanhoudende droogte breidt uit

Donderdag werd een captatieverbod van kracht in het noorden van West-Vlaanderen. Gouverneur Decaluwé nam die beslissing omdat steeds meer landbouwers en particulieren water gingen oppompen door de aanhoudende droogte, maar dat kan leiden tot schaarste en verzilting.

"We merken dat er nu meer opgepompt wordt in het zuiden van de provincie. Poperinge vaardigde al een captatieverbod uit, wij volgen", aldus burgemeester van Ieper Jan Durnez. "Die maatregel is nodig, want als beken en bekkens volledig worden leeggepompt, kunnen we structurele problemen krijgen."



Het verbod geldt voor het hele grondgebied op alle waterlopen, bekkens, buffers en vijvers, en dit voor onbepaalde duur.