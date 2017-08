Weekend nog fris en wisselvallig, maar volgende week is zomer terug

Dat meldt het KMI, dat ook waarschuwt voor CO-intoxicatie. Vandaag is er in de voormiddag kans op wat buien, eerst in het noordwesten van het land en later ook in andere streken. In het noorden kan de regen gepaard gaan met een donderslag.



Vanmiddag wordt het droger over het westen, maar in het oosten van het land neemt de kans op buien net toe. Ook daar is een plaatselijk onweer niet uitgesloten. De maxima halen een frisse 16 graden op de Ardense hoogten, elders krijgen we temperaturen van 19 tot 21 graden. Aan zee staat vooral in de voormiddag een strakke wind, met rukwinden van 55 tot 65 kilometer per uur. Vannacht is het licht bewolkt en droog, al ontstaan er aan zee wel nog enkele buien.

Morgenochtend begint nog droog en zonnig, maar in de loop van de dag neemt de bewolking al snel toe, met vooral over het noorden kans op enkele buitjes. De maxima halen 18 graden in de Ardennen en 19 tot 21 graden op andere plaatsen in het land.



Maandag wordt rustig en grijs met veel bewolking, waaruit af en toe wat regen kan vallen. In de namiddag wordt het mogelijk wat droger, bij maxima in de buurt van 20 graden.



Zomer

Vanaf dinsdag is de zomer opnieuw een beetje in het land. 's Ochtends begint nog zwaarbewolkt met hier en daar een buitje, maar in de namiddag breekt de zon door en wordt het warmer, met temperaturen tot 24 graden. Ook woensdag zonnig en warm, bij temperaturen tot 27 graden.