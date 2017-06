Weekend blijft wisselvallig, volgende week weer iets warmer

Vanavond is er nog kans op een regen- of onweersbui in het centrum en het oosten van het land. In het westen is het dan tijdelijk droog. 's Nachts neemt de bewolking toe vanaf het noordwesten en trekt een actieve regenzone het land in vanaf de Noordzee. De minima gaan van 11 graden in de Hoge Venen tot 15 graden aan zee. Aan zee staat op het einde van de nacht een vrij krachtige wind uit het noorden tot noordwesten met rukwinden tot 50 km per uur.



Morgen trekt een regenzone van het westen naar het oosten over het land, gevolgd door enkele buien. In de loop van de dag wordt het vanaf het westen droog en klaart het uit. De laatste neerslag verlaat 's avonds het zuidoosten van het land. Maxima tussen 14 graden in de Hoge Venen en 20 graden in het westen.



Zondag trekt een nieuwe storing het land binnen vanaf de Noordzee en wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met af en toe regen of buien. De temperaturen stijgen tussen 18 en 22 graden.



Begin volgende week wordt het overwegend droog en stilaan warmer met meer zon.