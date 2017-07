Wat kan ik doen tegen slechte adem in de ochtend?

Wat ook helpt tegen slechte adem is het schrapen van de achterkant van de tong met een tandenborstel of een tongschraper. Door het tandenpoetsen te combineren met het schoonmaken van de tong en het gebruik van een mondspoelmiddel krijg je een frissere adem dan wanneer je alleen poetst met tandpasta, blijkt uit onderzoek van Van der Sluijs.

Om met de tweede vraag te beginnen: de remedie kan heel simpel zijn. Water drinken helpt al om de mond beduidend aangenamer te laten ruiken. "Een glas water nemen of spoelen met water is een eenvoudige en goedkope remedie", zegt mondhygiënist en klinisch epidemioloog Eveline van der Sluijs. Ze promoveerde afgelopen vrijdag aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over de preventie en behandeling van tandvleesontsteking en slechte adem.

Water drinken of spoelen met water brengt de speekselproductie en daarmee de neutraliserende werking van het speeksel weer op gang. Hoe lang de verfrissende werking van een paar slokken water aanhoudt, kan Van der Sluijs niet zeggen. Dat moet nog worden onderzocht.

Tenzij de kwalijke geuren een gevolg zijn van een ontsteking in de mond of een andere aandoening is slechte adem geen al te serieus medisch probleem. Toch kan slechte adem leiden tot psychologisch ongemak en het sociale welzijn beïnvloeden, stelt Van der Sluis. "Je gaat er niet dood aan, maar in het dagelijks verkeer kan het hinderlijk en belemmerend zijn."

Om in haar onderzoek een zo objectief mogelijke maatstaf voor een slechte adem te kunnen hanteren, gebruikte Van der Sluis apparaatjes die vluchtige zwavelverbindingen meten. Ze volgde ook een cursus 'sniffen'. Op de universiteit van Bristol leerde ze ademgeur een plek te geven op een schaal die oploopt in sterkte.

Voor haar onderzoek stak ze letterlijk haar neus in de mond van proefpersonen. Dat was niet altijd even aangenaam. Behoorlijk intiem en confronterend voor zowel de deelnemers als de onderzoeker. Een van de stellingen die van der Sluis toevoegde aan haar proefschrift luidt dan ook: "Zoenen is na onderzoek naar halitose (slechte adem) nooit meer hetzelfde."