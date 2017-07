Warm en mooi weer vandaag, morgen tot 30 graden

Vanavond en vannacht is het vrijwel helder met naar de ochtend toe hier en daar wat nevel of mist aan de grond. De minima gaan van 12 tot 16 graden.



Morgen tot 30 graden

Morgen begint de dag zonnig met wat hoge wolkenvelden. In de loop van de namiddag ontwikkelt er zich meer bewolking en kunnen er al enkele buien vallen, eventueel met onweer. Het wordt warm met maxima van 26 graden in Hoog-België tot 30 graden in de Kempen bij een zwakke oostelijke of veranderlijke wind. Morgenavond en in de nacht naar vrijdag volgen er meer regen- of onweersbuien.



Vriijdag buien

Vrijdag wordt het wisselvallig met kans op buien die in het oosten nog gepaard kunnen gaan met een onweer. In de loop van de dag wordt het droog vanaf het westen met breder wordende opklaringen. Het is warm met maxima van 23 graden aan de kust en in Hoog-België tot 28 graden in de Kempen.



Zaterdag begint de dag droog en zonnig, al is er 's ochtends kans op nevel of mist. In de namiddag kunnen er zich in het binnenland enkele buien ontwikkelen. Het wordt nog warm met maxima van 23 graden aan zee tot 28 graden in de Kempen. Zondag wordt het zwaarbewolkt met regen of buien. Het wordt koeler met maxima van hooguit 22 graden.