Waarom slaap je de eerste vakantienacht vaak zo slecht?

Slaapwetenschappers kennen het verschijnsel al lang en hebben er zelfs een naam voor: het eerste-nacht-effect. Als zij in een laboratorium onderzoek doen bij proefpersonen, die daarvoor in een vreemd bed moeten slapen, tellen ze de resultaten van de eerste nacht meestal niet mee. Die wijken zo af van de andere nachten dat ze er niet op kunnen vertrouwen. De eerste nacht in een vreemde omgeving zijn bijna alle slapers een beetje op hun hoede, verduidelijkt Gerard Kerkhof, emeritus hoogleraar psychofysiologie. Vreemde geluiden, een aparte lichtval: ons brein blijft ongemerkt actiever om mogelijk gevaar te bespeuren.

De mens heeft in zijn eerste vakantienacht veel weg van vogels, die slapen met een oog open en een hersenhelft op scherp, zodat aanvallers snel kunnen worden geregistreerd. Amerikaanse wetenschappers beschreven vorig jaar in vakblad Current Biology tot in detail wat er in de hersenen gebeurde van proefpersonen die in een lab moesten slapen. In hun eerste nacht was sprake van een halfslaap, waarbij de rechter hersenhelft gewoon in slaap viel maar het linker deel actiever bleef. In de tweede nacht was dat verschil tussen de hersenhelften verdwenen. Een vreemd bed went kennelijk snel.

Advies van de Amerikaanse onderzoeksleider: neem je eigen kussen mee, dat voelt vertrouwd. In het persbericht bij de studie citeerde ze een Japanse wijsheid: 'Als je van kussen verandert, slaap je niet.' Opmerkelijk genoeg, zegt hoogleraar Kerkhof, blijken slechte slapers juist van dat eerste-nacht-effect te profiteren. "Eenmaal in bed, hebben zij vaak het idee: het zal wel weer niet lukken, een gevoel dat mede wordt opgeroepen door datzelfde bed waarin ze elke nacht wakker liggen. In een vreemde omgeving wordt die negatieve gedachtekoppeling doorbroken."