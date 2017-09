Waarom hoogsensitiviteit plots zo goed verkoopt

Meer zelfs: hoogsensitiviteit blijkt nog beter te verkopen dan kookboeken van bekende Vlamingen. Amper drie dagen nadat Leven zonder filter van schrijfster Fleur van Groningen uitkwam, stond het persoonlijke relaas over hoogsensitiviteit al in de non-fictie-top vijf van Standaard Boekhandel. Vandaag prijkt de bestseller op de eerste plaats, en is de vierde druk reeds besteld.

Op websites wordt elk artikel met het woord ‘hoogsensitief’ in de titel massaal aangeklikt en gelezen. Vraag is: waarom? Afgaande op de mails die Van Groningen krijgt, herkennen ongelooflijk veel mensen zich in haar verhaal.