Vulkaan barst uit op Vanuatu: duizenden geëvacueerd

De vulkaan Manaro in het midden van het eiland is al weken actief. Sinds het weekend is die activiteit sterk verhoogd met uitbarstingen. Een groot deel van Ambae ligt onder as.

Zowat 5.000 dorpsbewoners van het noorden en zuiden van het eiland zijn geëvacueerd naar het oosten en westen, in kampen van het rampenbeheer van Vanuatu.

"Momenteel heeft de vulkaan as en donkere rook uitgespuwd, met een beetje lava", aldus Manuel Amu, de voorzitter van het rampenbeheercomité, aan de radiozender. Volgens die zender groeit de schrik bij de geëvacueerden omdat er steeds minder onderdak overblijft. Daarnaast maakten omwonenden melding van luidere uitbarstingen.