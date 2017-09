VS maakten voorbije 22 jaar meeste klimaatgerelateerde rampen mee, maar keren Klimaatakkoord toch rug toe

De Verenigde Staten hebben volgens VN-cijfers sinds 1995 wereldwijd de meeste klimaatgerelateerde rampen meegemaakt. Sindsdien zijn er in de VS meer dan 1.600 van dergelijke naturrampen gebeurd, zei VN-secretaris-generaal António Guterres vandaag in New York. Statistisch gezien betekent dat om de vijf dagen een klimaatgerelateerde catastrofe. Na de VS volgen China, India, de Filipijnen en Indonesië.

Een tweetal weken geleden trok orkaan Irma door de Caraïben wat onder andere in de Amerikaanse staat Florida voor veel ellende zorgde. Verschillende mensen kwamen om het leven.



Vandaag richtte orkaan Maria richtte op zijn tocht daar de Caraïben zware verwoestingen aan. Guterres toonde zich solidair met de slachtoffers van Irma.



"We moeten onze taal al aanpassen om te beschrijven wat er gebeurt. We spreken nu van mega-orkanen, superstormen en regengolven", zei Guterres. De internationale gemeenschap moet de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs op ambitieuze wijze nastreven. Het Witte Huis had maandag echter al duidelijk gesteld, dat de in juni aangekondigde terugtrekking van de Verenigde staten uit het internationaal klimaatakkoord van kracht blijft.