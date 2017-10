VN-baas ontstemd over gebrekkige hulp voor Caraïben na doortocht orkanen

De internationale gemeenschap heeft te weinig ondernomen om de door orkanen verwoeste Caraïbische eilanden te helpen. Dat zei VN-secretaris-generaal António Guterres vandaag aan de pers in New York. "Ik moet spijtig genoeg zeggen dat de reacties op alle vlakken slecht waren. Ik spoor donorlanden aan om in de komende weken genereuzer te reageren". De wereld is verplicht kleine eilandstaten te helpen om zich aan de onvermijdelijke gevolgen van klimaatveranderingen aan te passen.

De voorbije weken richtten de ongewoon krachtige orkanen Harvey, Irma en Maria verwoesting aan in delen van de Caraïben en de VS. Sindsdien hebben de Verenigde Naties en zijn partners onder andere 16 ton levensmiddelen, drie miljoen tabletten voor drinkwaterzuivering, 3.000 watertanks en 2.500 tenten in de regio geleverd, zei Guterres. De VN hebben de donorlanden voor de komende tijd schenkingen van rond de 114 miljoen dollar (97 miljoen euro) gevraagd.

Mexico heeft inmiddels hulpgoederen en hulptroepen naar het door orkaan Maria verwoeste Amerikaans buitengebied Puerto Rico gestuurd. Onder andere 30 ton drinkwater en muggenspray werden naar het eiland gebracht. Dat deelde Buitenlandse Zaken in Mexico-Stad woensdag mee. Er werd ook een ploeg elektriciens naar Puerto Rico gestuurd om bij de wederopbouw van het elektriciteitsnet te helpen. De meeste eilandbewoners zitten nog altijd zonder stroom. Er is ook een gebrek aan levensmiddelen, drinkwater en medicamenten. Gouverneur Ricardo Rosello raamt de schade op meer dan 90 miljard dollar (76,6 miljard euro).

Guterres wil zaterdag de regio bezoeken om zich op de eilanden Antigua, Barbuda en Dominica een beeld te vormen van de omvang van de aangerichte schade. Volgens VN-berekeningen kan de wederopbouw tot een miljard dollar (851 miljoen euro) per eiland kosten.