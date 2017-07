VIDEO: Pup wordt door agent uit moeras gered en... springt er opnieuw in

"Meteen nadat we het hondje een eerste keer opnieuw op het droge hadden gezet, liep het naar het speeltuintje in de buurt", zo schrijft de Amerikaanse politie op Facebook. "Maar ampere enkele minuten later hoorden we opnieuw een plons: het hondje was opnieuw in het water gesprongen."



Dit keer was het hondje te ver van de kant afgedreven om het zo uit het water te halen, dus riepen de agenten hulp in van de brandweer. Maar omdat het dier steeds moeilijker boven kon blijven door alle planten en modder in het water, besloot een van de agenten het water in te gaan.



"Wanneer de agent het hondje uit het water haalde, hing het dier vol met planten en zat er een vislijn vast rond het dier. Zoals je kan zien in de video, had het avontuur gelukkig een 'happy end'", schrijft de politie nog.