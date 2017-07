De 36-jarige kitesurfer Andrei Grigoriev beleefde wel een heel grote verrassing toen hij bij het kitesurfen in het Amerikaanse Californië plots tegen een Bultrug aanbotste. Op beelden van de camera die aan zijn windscherm bevestigd was, is te zien hoe de bultrug plots opduikt onder Andrei. Gelukkig voor hem verliest hij zijn evenwicht niet en kan hij - duidelijk geschrokken - verder kitesurfen. Het dier zelf heeft waarschijnlijk geen kwetsures opgelopen door het incident.