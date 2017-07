VIDEO: Hoe wieg je een neushoornkalfje in slaap? Met een streepje muziek natuurlijk!

Dierenverzorger Mark Mills van het Care for Wild Rhino Sanctuary in Zuid-Afrika heeft dé manier gevonden om neushoornkalfje Pepper in slaap te wiegen. Mills speelt een rustig deuntje op zijn gitaar en Pepper gaat langzaam richting dromenland.

Pepper is geboren op 19 juni, maar is na haar geboorte achtergelaten door haar moeder. De dierenverzorgers van het Zuid-Afrikaanse reservaat hebben het neushoorntje opgevangen, omdat het kalf anders niet zou kunnen overleven. Ondertussen gaat het elke dag beter en beter met Pepper, ongetwijfeld mede dankzij de serenades van Mills.