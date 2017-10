Vanochtend regen, na de middag opklaringen

Vandaag trekt een regenzone vanaf het noordwesten door ons land. Ze bereikt het zuiden van het land rond de middag en verlaat België tegen de avond. De maxima gaan van 10 tot 15 graden, meldt het KMI.

In de namiddag krijgen we wel meer en meer opklaringen vanaf de Nederlandse grens en blijft het overwegend droog. Ook vanavond blijft grotendeels droog, met opklaringen en wolken.

Morgen wordt het wisselend bewolkt met buien die vanaf de Noordzee over ons land trekken. Hoe dichter bij de Franse grens, hoe groter de kans op droog weer en meer zon. In het noorden en het noordoosten van het land zullen de buien wellicht frequenter en actiever zijn. De maxima liggen tussen 8 en 12 graden ten zuiden van Samber en Maas en rond 14 graden elders.

Regenachtig weekend

Zaterdag wordt het zwaarbewolkt. 's Ochtends is het nog meestal droog, maar al snel schuift een regenzone vanaf het westen over het land. Deze regenzone wordt gevolgd door buien, die vooral 's avonds en 's nachts stevig zouden kunnen zijn. De maxima liggen rond 13 graden in het centrum van het land. De wind waait matig uit het zuidwesten tot het noordwesten.

Zondag is het bewolkt met nog een aantal buien. Later wordt het droger met bredere opklaringen. De maxima liggen rond 15 graden. De wind waait zwak of meestal matig uit het noordwesten tot het noorden.

Maandag wordt het wisselend bewolkt met kans op buien vanaf de Noordzee, en maxima rond 14 graden. Dinsdag wordt het zwaarbewolkt, maar meestal droog. Vooral in het westen en het noorden is er kans op wat regen. De maxima liggen rond 16 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten.

Dinsdag wordt het zwaarbewolkt, maar meestal droog. Vooral in het westen en het noorden is er kans op wat regen. De maxima liggen rond 16 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten.

Woensdag wisselen zonnige en zwaarbewolkte perioden elkaar af. Het blijft droog. De maxima liggen rond 17 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten.