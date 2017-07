Vandaag wordt een droge en vrij mooie dag, morgen bewolkt maar met aangename temperaturen

Ook vanavond en vannacht blijft het overwegend zwaarbewolkt en kan er ook soms wat lichte neerslag vallen. Op het einde van de nacht verwachten we in het westen enkele opklaringen. De wind wordt eerst zwak, maar trekt later opnieuw aan tot matig, uit het zuidwesten. Het blijft zacht met minima rond 13 graden in de Ardennen en tussen 15 en 17 graden in de andere streken.



Morgen is het bewolkt tot zwaarbewolkt met, vooral in het noorden van het land, mogelijk soms lichte regen. Met maxima rond 24 graden in het centrum is het wel aangenaam warm. Er staat een matige west- tot zuidwestenwind.



Maandag sleept een zwak koufront over het land met vooral voor de middag veel wolken en lokaal wat lichte regen. In de loop van de dag worden de opklaringen breder en blijft het droog. De maxima liggen rond 22 graden.



Dinsdag verloopt vrij zonnig en droog. In de late namiddag of avond vergroot de kans op een lokaal warmteonweer. Het wordt aanzienlijk warmer met maxima rond 27 graden in het centrum.