Vanaf vandaag verboden om zwembad te vullen, gras te sproeien of auto te wassen

Verbod

De waterstanden zijn laag in het Ijzerbekken, maar ook het Leiebekken en het Schelde-estuarium, waar de gouverneurs (net als in West-Vlaanderen) een capatatieverbod voorbereiden. Er zijn nog geen problemen voor de drinkwatervoorziening, maar op sommige locaties worden de productielimieten stilaan bereikt en een verdere meervraag naar water zou niet opgevangen kunnen worden, zo is te horen.



Daarom bereidt minister Schauvliege een verbod op niet-noodzakelijk gebruik van drinkwater voor, dat vandaag al in gaat. Dat verbod is afdwingbaar, er kunnen bij overtredingen pv's opgesteld worden, maar op de eerste plaats rekent de minister erop dat de bevolking voldoende gezond verstand aan de orde legt om de noodzaak daarvan in te zien, zo klinkt het op haar kabinet.



Wat mag wel en wat niet?

Onder niet-noodzakelijke toepassingen vallen het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen, en in de gevallen waarin het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd. Carwashbedrijven zullen dus hun activiteiten kunnen voortzetten.



Het (bij)vullen van particuliere zwem- en plonsbaden, vijvers of fonteinen is verboden, net als het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen. Verder mogen straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen niet gereinigd worden, evenmin daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen. Het verbod geldt niet voor wie put- of regenwater gebruikt of water uit zijn eigen vijver pompt.