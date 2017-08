Trump versoepelde twee weken voor orkaan Harvey bouwregels tegen overstromingen

Obama keurde in 2015 strengere regels goed om overheidsgebouwen, maar ook pijpleidingen, wegen en bruggen veiliger te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering, waaronder ook een stijgende zeespiegel en overstromingen in kustgebieden. Infrastructuurprojecten zouden daarbij aan nieuwe, modernere veiligheidsstandaarden - de Federal Flood Risk Management Standard - moeten voldoen.



De regelgeving was in de praktijk nog niet in werking getreden, maar zijn opvolger Donald Trump gooide ze op 15 augustus van dit jaar, net geen twee weken geleden, weer in de prullenmand.



Trump tekende toen een presidentieel besluit waarmee hij Obama's beslissing terugdraaide. Volgens de Republikein was dat nodig om grote infrastructuurprojecten sneller te laten goedkeuren en komaf te maken met al te veel bureaucratische regels. "We gaan infrastructuur sneller en goedkoper laten bouwen, en de vergunningen gaan er heel snel zijn." In zijn voorstel komt er een maximumtermijn van twee jaar bij vergunningsaanvragen.



Een van Trumps verkiezingsbeloftes is de invoering van een infrastructuurprogramma van 1 biljoen dollar. Onder andere het American Petroleum Institute de nationale aannemersvereniging National Association of Home Builders reageerden verheugd op Trumps aankondiging, terwijl milieugroeperingen kritisch waren.



Een voormalig topman van de Federal Emergency Management Agency FEMA maakte Trump met één pennentrek komaf met "de belangrijkste regelgeving van deze generatie" om infrastructuur te beschermen tegen de impact van de klimaatverandering. "Deze regelgeving annuleren is zelfdestructief: ofwel bouwen we nu slimmer, ofwel laten we de belastingbetaler later exponentieel meer betalen bij een overstroming. En overstromingen zullen er komen", klonk het voorspellend.