Thomas Cook haalt klanten niet vroeger terug en laat omboekingen of annulaties niet toe na beving

Touroperator Thomas Cook heeft 1.064 vakantiegangers op het Griekse eiland Kos en 405 toeristen in het Griekse Bodrum, twee plaatsen die afgelopen nacht getroffen zijn door een aardbeving. De touroperator heeft geen klanten die vroeger willen terugkeren en laat annulaties van of wijzigingen aan toekomstige boekingen niet toe.

De teams van Thomas Cook op Kos en Bodrum hebben hun hotels in de badplaatsen bezocht. Op Kos zijn het noorden van het eiland en Psalidi het meest getroffen. In Psalidi (377 toeristen) zijn de hotels Kipriotis Village, Kipriotis Hippocrates, Kipriotis Panorama Suites, Kipriotis Aqualand en Mitsis Ramira geëvacueerd. De klanten stonden buiten met dekens en water. Vannacht werden de gebouwen gecheckt op stabiliteit. Vanmorgen werden ze vrijgegeven en konden klanten er weer in. ©AFP

In Kardamena werd het Mitisis Norida Beach (93 toeristen) geëvacueerd omdat dit een ouder gebouw is. Alle klanten konden ondertussen terugkeren naar het hotel. In Kos-Stad ligt één hotel waar klanten nog niet opnieuw in kunnen: het Continental Palace hotel (76 toeristen). Indien nodig worden zij omgeboekt naar andere hotels. ©AP

In Bodrum is de ergste schade aangericht in Gumbet. Daar heeft Thomas Cook slechts een beperkt aantal toeristen (38). In Turkije waren er eigenlijk geen evacuaties nodig. Maar doordat de lokale bevolking in paniek de straten opliep, zijn veel toeristen gevolgd, klinkt het. In het hotel Smartline Bitez Garden stond iedereen buiten. Zelf heeft Thomas Cook daar 14 toeristen. ©AFP