Studie waarschuwt voor stijging van zeespiegel: "Toename van 30 centimeter tot een meter mogelijk"

De globale zeespiegel steeg naar 3,3 millimeter in 2014, ruim twintig jaar geleden (in 1993) was dat nog 2,2 mm. Het team van wetenschappers uit China, Australië en de VS voorzien dan ook een stijging van 33 centimeter in een eeuw tijd als de tendens zich doorzet zonder wijzigingen. Een VN-panel van klimaatwetenschappers zei zo'n drie jaar geleden dat een stijging van een meter niet ondenkbaar is. De voorbije eeuw steeg de zeespiegel immers al met ongeveer 20 centimeter.

Verscheidene wetenschappelijke studies spreken dan ook van een versnelling van dit proces door de opwarming van de aarde. De dooi van ijskappen in Groenland wordt als een van de voorbeelden aangehaald.

De bevestiging van een snelle stijging "wijst op het belang en de urgentie" van manieren om de uitstoot van broeikasgassen te stoppen en 'laagliggende' kusten te beschermen, aldus de wetenschappers in Nature Climate Change.

Ook wetenschappers die niet betrokken waren bij het onderzoek luiden de alarmbel. "Dit is een belangrijke waarschuwing voor ons over de gevaren van de zeespiegelstijging die zelfs na vele eeuwen zal doorgaan, zelfs als de opwarming van de aarde is gestopt", aldus Peter Wadhams van de Universiteit van Cambridge in een verklaring.

"Een grote vraag in de klimaatwetenschap was of de zeespiegelstijging versnelde of niet. Nu is er sterk bewijs dat dit inderdaad het geval is", verklaarde Brian Hoskins van Imperial College in Londen.