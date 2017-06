Studie: doodgaan is minder erger dan we denken

Dood gaan is minder erg dan we vrezen. Er komt minder angst en verdriet aan te pas dan vaak wordt gedacht. Amerikaanse onderzoekers analyseerden ruim 2.500 blogposts van terminaal zieke patiënten en de laatste woorden van bijna 400 gevangenen op 'death row' voorafgaand aan hun executie. De teksten gingen vaak over positieve emoties zoals liefde en verbondenheid. Niet over eenzaamheid, angst of spijt.

De blogs van terminal zieke patiënten werden, naarmate de dood dichterbij kwam, positiever van toon. Ze gingen vaak over familie en religie. De teksten van deze patiënten en gevangenen op de drempel van de dood werden ook vergeleken met teksten van vijftig vrijwilligers die zich moesten inbeelden dat ze nog maar kort te leven hadden. Daarin voerden negatieve emoties wel de boventoon.

"Ik geloof wat de onderzoekers zeggen", aldus Agnes van der Heide, hoogleraar levenseinde aan het Erasmus MC. "Als mensen ziek worden of in een rolstoel terechtkomen, kunnen ze daar ook vaak beter mee omgaan dan ze van te voren hadden gedacht. Heel herkenbaar. Wel moet je bedenken dat voor deze studie alleen teksten van terminaal zieke bloggers zijn gebruikt. Dat zijn mensen die dat nog kunnen en iets te vertellen hebben. Daaruit leid ik af dat er aan dit onderzoek dus weinig of geen mensen die een heel ellendig ziekbed hebben." De onderzoekers zelf waarschuwen dat hun conclusies mogelijk niet opgaan voor mensen die door ouderdom sterven.

In grote lijnen bevestigt de studie ('Dying is unexpectedly positive' in Psychological Science) wat het Erasmus MC zelf ook in onderzoek terugvond: dat het sterven een positieve ervaring kan zijn. "In dat stadium accepteren de familie en de patiënt het overlijden vaak en is alles erop gericht het de zieke zo comfortabel mogelijk te maken", aldus Van der Heide.



Een kenmerkende blogtekst uit het onderzoek: "Water en voeding komen nu via een infuus - drup, drup, drup. Hulp nodig voor elke beweging. Met zoveel zorg en liefde omgeven, ben ik in staat de volgende stap zetten."

Verpleeghuisarts Bert Keizer juicht elke studie toe die ons vooroordeel over 'de gruwel van het sterfbed' nuanceert. "Dat hele doodgaan wordt zwaar overschat qua moeilijkheid. Er is niemand die in wanhoop en met spijt over het voorbije leven op zijn sterfbed ligt. De familie eromheen is bezig met de dood. Maar jijzelf niet. Er is altijd een zekere berusting. De wens je laatste dagen niet te laten verpesten door boosheid over je noodlot. En laten we niet vergeten: je lichaam is dodelijk vermoeid. Je geest ook." Alle teksten van zowel de vrijwilligers als de echte zieken en veroordeelden werden geanalyseerd op het voorkomen van positieve en negatieve woorden. "Een indirecte meetmethode", vindt Van der Heide, maar wel een die steeds vaker wordt gebruikt.